Коронавирус в Сочи, последние новости на 25 мая 2020: в городе подтверждено 12 новых случаев опасной инфекции

Из 92 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 12 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 302 пациентов.

В Сочи по-прежнему перекрыты проезды ко всем рекреационным и туробъектам. Как написано на объявлении Сочинского национального парка - до 6 июня.

- До конца карантина будет ограничен доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. - Одновременно усилена работа мобильных отрядов самоконтроля. С 23 мая патрулируют общественные места курорта, уделяя особое внимание пляжным территориям.