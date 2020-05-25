2020-05-24T22:57:23+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 25 мая 2020: в городе подтверждено 12 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 25 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи по-прежнему перекрыты проезды ко всем туристическим объектам.В Сочи по-прежнему перекрыты проезды ко всем туристическим объектам.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Из 92 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 12 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 302 пациентов.

В Сочи по-прежнему перекрыты проезды ко всем рекреационным и туробъектам. Как написано на объявлении Сочинского национального парка - до 6 июня.

- До конца карантина будет ограничен доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. - Одновременно усилена работа мобильных отрядов самоконтроля. С 23 мая патрулируют общественные места курорта, уделяя особое внимание пляжным территориям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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