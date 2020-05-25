2020-05-24T23:02:33+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 25 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 302 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 25 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи выявлены новые случаи опасного заболевания. Фото: архив КПВ Сочи выявлены новые случаи опасного заболевания. Фото: архив КП
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 302 человек.

- За последние сутки подтвердились 12 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 92 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2527 человек. За все время в этих учреждениях выявлено 39 положительных результатов на коронавирус.

В Сочи, как и во всём Краснодарском крае, с 23 мая начали работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, салоны красоты и парикмахерские, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратных метров.

- Кроме этого, изменится режим работы муниципального общественного транспорта, - добавили в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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