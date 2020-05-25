Число заболевших коронавирусом в Сочи на 25 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 302 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 302 человек.

- За последние сутки подтвердились 12 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 92 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2527 человек. За все время в этих учреждениях выявлено 39 положительных результатов на коронавирус.

В Сочи, как и во всём Краснодарском крае, с 23 мая начали работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, салоны красоты и парикмахерские, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратных метров.

- Кроме этого, изменится режим работы муниципального общественного транспорта, - добавили в пресс-службе мэрии Сочи.