2020-05-25T01:11:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 25 мая 2020: в больницу госпитализировали 40 человек, среди них 5-летний ребенок

Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 25 мая 2020 года, самые важные события
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В городе по-прежнему действует масочный режим.В городе по-прежнему действует масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией распространением коронавируса в Краснодаре и публикует самые актуальные новости.

По последним данным оперштаба Кубани, по состоянию на 25 мая 2020 года в Краснодаре насчитывается 1238 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 40 человек. Стоит отметить, что днем ранее это цифра была ниже - 29 пациентов. Среди инфицированных - 5-летний ребенок.

Власти города связывают увеличение числа заболевших с несоблюдением карантинных мер, которые все еще действуют на территории края. Как минимум до 6 июня краснодарцы, выходя на улицу, должны надевать маски. Пикники и прогулки тоже под запретом. Всех, кто не игнорирует ограничения, ждет беседа с «коронавирусными патрулями». По последним данным, штраф получили 44 жителя города, 310 человек отделались предупреждением.

В целом ситуация в регионе, по данным эпидемиологов, нормальная. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани достигло 3247. Из больниц выписали 1900 пациентов. Стоит отметить, что по числу подтвержденных случаев коронавируса Кубань опустилась на 22-ю строчку среди всех регионов России.

А тем временем в аэропорт и на железнодорожный вокзал кубанской столицы продолжают прибывать гости. На двухнедельную обсервацию направили 59 пассажиров, все они жители других регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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