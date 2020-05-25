2020-05-25T12:42:23+03:00
Общество

Жители Адыгеи смогут въезжать в Краснодар по желтым пропускам до 6 июня

Тем, у кого такого пропуска нет, придется получать красный
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Мэр Краснодара объяснил, как жителям Адыгеи приехать в столицу Кубани на работу через посты на въезде города. Напомним, с 23 мая в пределах краевого центра можно передвигаться без желтого пропуска, однако для перемещения между муниципалитетами все еще требуется красный пропуск.

Жители Адыгеи могут въезжать в Краснодар по желтым пропускам до 6 июня

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Желтые пропуска, которые ранее получили жители Адыгеи, продолжат действовать для въезда в Краснодар.

- Есть много медиков и других людей, задействованных в различных профессиях, которые проживают в соседней республике, и мы выдавали предприятиям, где они работают, желтые пропуска. У нас всего 3 КПП, которые соединяют Краснодар с республикой Адыгея. Считаю, до 6 июня режим действия желтых пропусков именно на границе с республикой, должен у нас сохраниться, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Желтые пропуска продолжат действовать для жителей Адыгеи на постах на границе Краснодара с республикой. Правда, новые желтые пропуска не выдают с 23 мая.

Жителям Адыгеи, которые возобновили свою работу в Краснодаре с этой даты, придется подавать заявку на получение красного пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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