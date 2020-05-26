2020-05-25T12:12:29+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 26 мая 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 26 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 7 новых случаев COVID 19В Сочи выявлено 7 новых случаев COVID 19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из 90 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 7 человек, в том числе у 15-летнего подростка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 309 пациентов.

В Сочи по-прежнему перекрыты проезды ко всем рекреационным и туробъектам. Как говорится на сайте Сочинского национального парка - до 6 июня.

Тем временем 82 городских пляжа в Сочи продолжают подготовку к курортному сезону.

- Приобретено спасательное оборудование, устанавливаются противопожарные датчики, в скором времени на всех муниципальных пляжах появятся дополнительные камеры видеонаблюдения,- сообщает мэрия курорта.

Всё это делается для того, чтобы жители и гости города чувствовали себя в безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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