«МРТ Эксперт» Сочи: почему выбирают нас?

В диагностическом центре «МРТ Эксперт» Сочи с самого начала его существования – а работает он уже больше 12 лет – стремятся к тому, чтобы проводимые здесь исследования были максимально комфортны для пациентов, а получаемые результаты были как можно полнее и информативнее. Что нового появилось здесь за последнее время? Об этом мы беседуем с исполнительным директором диагностического центра «МРТ Эксперт Сочи» Дарьей Володиной.

– Дарья Игоревна, в диагностическом центре «МРТ Эксперт Сочи» никогда не переставали уделять внимание обновлению списка услуг. Появилось ли в последнее время что-то новое?

– Да, новости есть. Например, недавно мы установили специальную программу для МРТ-исследования спинномозговых корешков поясничного отдела позвоночника – Proset. Кстати, это эксклюзив.

В списке наших услуг появилось обследование малого таза с прицельным исследованием прямой кишки.

Ещё мы продолжаем заботиться о наших маленьких пациентах: при МРТ у детей теперь используется специальная программа исследований с максимально пониженным уровнем шума. Малыши надевают наушники, их сопровождают родители, им комфортно во время процедуры. Потом каждый из них получает подарок и специальный диплом, свидетельствующий о том, что он «героически» прошёл обследование.

Появились новые исследования головного мозга: на ликвородинамические нарушения, при черепно-мозговых травмах, топометрия головного мозга с контрастным усилением после радиохирургического и/или стереотаксического лечения.

Мы начали делать МРТ кишечника, МРТ слюнных желёз – данные исследования проводятся пока только у нас.

– Насколько тесно специалисты вашего центра взаимодействуют в работе с местными врачами и с коллегами федеральной сети МРТ Эксперт? И что это даёт?

– Результаты экспертных исследований у нас смотрят, как минимум, два наших врача. Если случай нестандартный, сложный, мы используем свои возможности для проведения консилиума в режиме онлайн-конференции, в ней участвуют специалисты «Эксперта» со всей страны. Это делается для того, чтобы пациент мог получить максимально качественный результат для дальнейшего обращения к врачу-клиницисту, ведь чтобы поставить диагноз и назначить своевременное лечение, очень важен полный объем информации.

Все исследования проводятся в центре по определённым стандартам. Мы никогда не жалеем времени, технических возможностей для того, чтобы применять какие-то дополнительные программы даже при проведении рутинных исследований. Очень тщательно подходим к сбору анамнеза для того, чтобы понимать, какие возможности мы можем использовать конкретно для каждого пациента.

Подбор комплексных обследований мы проводим индивидуально для каждого пациента, в зависимости от характера его жалоб.

– Пандемия коронавирусной инфекции как-то повлияла на работу центра?

– В условиях борьбы с инфекцией коронавируса в нашем центре соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические, гигиенические правила и нормы. В помещении сделана специальная разметка, чтобы посетителям было проще дистанцироваться друг от друга. Между исследованиями планируются и соблюдаются определённые временные промежутки, чтобы мы успели провести влажную уборку и дезинфекцию помещений, оборудования. Разумеется, все наши сотрудники работают с использованием средств индивидуальной защиты. Случается, к нам приходят пациенты без масок и перчаток – в таких случаях мы бесплатно выдаём их.

Результаты исследований мы можем предоставить пациенту в различных вариантах: на бумажном или электронном носителе, по электронной почте, либо предлагаем скачать по предоставленному QR-коду. Это позволяет избежать дополнительного визита в учреждение, обеспечивая безопасность. Добавлю: при получении результатов исследования любой человек может бесплатно получить консультацию нашего врача-рентгенолога как очно, так и с применением средств телекоммуникаций.

Кстати, вплоть до 15 июня у нас действует акция: каждому пациенту после прохождения исследования мы делаем подарок в виде сертификата. Этот сертификат позволяет бесплатно получить онлайн-консультацию терапевта или педиатра в рамках программы телемедицины от наших партнёров – сервиса «DocDoc.ru».

Несмотря на непростое время, связанное с коронавирусом, мы не прекращаем обучение наших специалистов: в режиме онлайн общаемся со своими коллегами из других городов, разбираем наиболее интересные, сложные случаи, участвуем в семинарах, курсах, проводимых «Институтом Эксперт». Активно обучается каждый член нашей команды.

Ещё из нововведений могу отметить проведение для пациентов прямых эфиров через Инстаграм, где наши врачи-рентгенологи объясняют специфику МРТ-исследований, рассказывают о том, какие конкретно виды исследований готов предложить наш диагностический центр. Для сочинских врачей разных специальностей мы регулярно проводим вебинары с участием доктора сети «Эксперт», преподавателя нашего профильного Института повышения квалификации Таисии Владимировны Кульневой.

– Дарья Игоревна, смотрите, это, что называется, голая статистика: за 11 лет работы центра здесь проведено более 150 тысяч исследований, и с каждым годом этот показатель продолжает расти на 2-3 тысячи. Как вы можете прокомментировать эти цифры?

– Знаете, наверное, это показатель рейтинга доверия наших клиентов. К нам приходят люди. Видят результаты исследований. Выходит, нам верят. О результатах нашей работы они рассказывают своим родственникам, друзьям, знакомым. Так у нас появляются всё новые и новые пациенты. А мы отвечаем им тем, чем можем – высоким уровнем профессионализма.