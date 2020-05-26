Число заболевших коронавирусом в Сочи на 26 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 309 пациентов

В Сочи с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 309 человек.

- За последние сутки подтвердились 7 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 90 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2616 человек. За все время в этих учреждениях выявлено 39 положительных результатов на коронавирус.

В Сочи с 23 мая начали работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, салоны красоты и парикмахерские, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров.

Возобновил работу и общественный транспорт. На линию вышло около 80% городских автобусах. Они перевозят пассажиров по 115 маршрутам.

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