2020-05-25T12:44:16+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 26 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 309 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 26 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
За все время в Сочи выявлено 309 случаев COVID 19За все время в Сочи выявлено 309 случаев COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сочи с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 309 человек.

- За последние сутки подтвердились 7 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 90 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2616 человек. За все время в этих учреждениях выявлено 39 положительных результатов на коронавирус.

В Сочи с 23 мая начали работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, салоны красоты и парикмахерские, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров.

Возобновил работу и общественный транспорт. На линию вышло около 80% городских автобусах. Они перевозят пассажиров по 115 маршрутам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом

В краевых госпиталях для приема больных с опасной инфекцией установлено 530 аппаратов ИВЛ. В мае доставили десять единиц на общую сумму порядка 60 миллионов рублей. (читать далее)

Олимпийская чемпионка провела из дома пресс-конференцию для детского санатория Сочи

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина по онлайн-связи пообщалась с детьми, проходящими лечение в Сочи в детском санатории «Пионер». Это мероприятие состоялось в рамках проекта «Домашняя пресс-конференция». (читать далее)

В Сочи продолжают оборудовать пляжи

На 82 городских пляжах планируется установить новые светильники и камеры хранения. На входах пляжей появятся металлодетекторы. (читать далее)

На Кубани сотрудники интернатов и домов престарелых получат доплату за работу во время пандемии

Выплаты получат сoтрудники интернатoв и домoв престарелых, которые не менее двух недель проживали в учреждении, закрытом на карантин. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Карантин на Кубани никто не отменял: гулявших в сквере отца с детьми наказали патрульные
Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 37-летний мужчина
38-я сессия ЗСК: Значительная часть повестки направлена на поддержку социальной сферы
В Армавире строят новую школу
ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге
Энергообъекты Курганинского района готовят к осенне-зимнему сезону
В Сочи пенсионерка заплатила мошенникам 1,5 млн рублей за курс магии
На Кубани более трех тысяч безработных получили выплаты на детей
ГИБДД в Сочи всерьез взялось за стритрейсеров
В Краснодаре мужчина украл маникюрных щипчиков на 5 тысяч рублей
В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море
Краснодарцам не понравилось работать на удаленке
В Краснодарском филиале РСХБ проходит акция по вкладу с повышенной ставкой в честь 75-летия Победы
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы