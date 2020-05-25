Прогноз метеорологов: ровно 21 год назад температура в Краснодарском крае опускалась ниже нуля

Погода сошла с ума: жители северных регионов спасаются от жары в устьях холодных рек, а на Кубани по всем показателям - ранняя весна. Впору возвращать отопительный сезон. Как будто сама природа способствует тому, чтобы жители края отказались пока от гуляний. Сидеть на карантине им придется даже, когда настанет время открывать курортный сезон.

В регионе зарядили дожди. Но все бы хорошо - аграрии мечтали о живительной влаге - если бы при этом температура за окном не опустилась до некомфортных для южан значений. Обычно в мае редко бывает ниже +25. А тут в горах Адыгеи выпал снег.

- На самом деле, да, довольно непривычным выдался конец мая на всей территории Краснодарского края, - рассказала "КП" - Кубань" главный метеоролог краснодарского Росгидромета Светлана Попова. - Но это происходит не в первый раз. Более того, бывало и холоднее.

По словам синоптика, 21 год назад, в мае 1999 года, весна тоже преподносила сюрпризы. Если днем температура и повышалась до +24 градусов, зато ночью наступала настоящая зима.

- До - 6 градусов опускалась температура. Так что этот май далеко не самый холодный на Кубани, - пояснила Светлана Попова.

К слову, такие погодные "качели" сохранятся до конца мая. Метеорологи прогнозируют дожди и грозы в большинстве районов Кубани.

Но тем не менее, уже было наметившиеся сомнения по поводу наступления настоящего кубанского лета, метеоролог развеяла.

- Уже 28 мая столбики термометров полезут вверх и достигнут максимальных значений этого месяца. До +30 градусов прогреется в Краснодарском крае, - сообщила она.

Синоптики прогнозируют, жаркое лето на Кубани еще впереди. Если первые два месяца - июнь и июль - температурных аномалий не принесут. То в августе стоит ждать рекордов по жаре.