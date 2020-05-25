Жители Кубани обсуждают загадочное появление призрака в вечернем небе

Выходные у предприимчивых жителей Краснодарского края задались, что надо. Некто придумал, как напугать своих соседей, очень оригинальным способом. Создали привидение и пустили его по воздуху над огородами. Все происходящее запечатлели на камеры своих мобильников.

Как уверяют сами жители региона, видеозапись с летящим привидением сняли именно у нас в крае, однако доказательств этому до сих пор нет. Лишь в местных пабликах попросили авторов выдать себя, но откликнуться пока никто не пожелал.

На самих же кадрах видно, как нечто в черной одежде, порванной на лоскуты, сначала зависает в воздухе на одной точке, а позже устремляется вперед, затем – высоко вверх.

В соцсетях обсуждают загадочное появление призрака в небе над Кубанью.

- Местный сверхразум приделал к квадрокоптеру вешалку, одежду, скотч и пакеты, после чего запустил пугать народ, - догадываются жители южного региона.

Однако не все восприняли это как шутку, кто-то выразил недовольство: «Мне бы, наверное, плохо стало, если бы я увидела такое, да еще и в потемках», - заявила женщина.

«Комсомолка» поинтересовалась у владельца квадрокоптера Ивана Пономаренко из Тимашевска, возможно ли с помощью воздушной камеры устроить такое зрелище.

- Я вообще без понятия, как это было сделано. Но в теории, если авторы использовали коптер, то он должен находиться сверху, а вся конструкция снизу. Но аппарат сверху не видно. Все еще зависит от веса этого пугала, если оно легкое, то, возможно, действительно подняли его на коптере. Но, мне кажется, все это просто какая-то компьютерная шутка, - заявил Иван Пономаренко.