2020-05-25T19:23:26+03:00
Общество

В Сочи новый надземный пешеходный переход поможет ликвидировать «пробки»

Строительство важного дорожного объекта планируется завершить в 2020 году [фото]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи новый надземный пешеходный переход поможет ликвидировать «пробки». Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».В Сочи новый надземный пешеходный переход поможет ликвидировать «пробки». Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

В Сочи на федеральной трассе в районе посёлка Лоо появится новый надземный пешеходный переход. В пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» объект позиционируют как самый современный и технологичный надземный в Краснодарском крае. Напомним, что именно этот участок дороги в Лазаревском районе курорта считается одним из самых проблемных с точки зрения заторов. Летом из-за бесконечного потока пешеходов машины здесь тормозят надолго.

- Строительство перехода ликвидирует в районе Лоо многокилометровые транспортные заторы из-за плотного наземного пешеходного трафика, особенно в дни высокого курортного сезона, - сообщил представитель пресс-службы.

Дорожники уже приступили к реализации подготовительного этапа строительства. Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Дорожники уже приступили к реализации подготовительного этапа строительства. Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Дорожники уже приступили к реализации подготовительного этапа строительства. Сейчас подрядная организация очищает территорию будущей стройки от растений, в строгом соответствии с проектом. Все необходимые согласования и разрешительная документация получена. После завершения строительства запланированы компенсационные посадки: около 150 ценных экземпляров флоры, среди которых можжевельник, спирея, туя, лириодендрон тюльпанный, краснокнижный тис ягодный и другие.

Новый переход будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Новый переход будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Новый переход будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект предусматривает пандусы, антискользящее покрытие ступеней, эскалаторы и панорамные лифты.

Кроме того, в рамках строительства объекта рядом с переходом будет обустроена детская площадка.

Строительство надземного пешеходного перехода будет вестись в условиях непрерывного движения на дороге. Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Строительство надземного пешеходного перехода будет вестись в условиях непрерывного движения на дороге. Фото пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

- Важно отметить, что строительство надземного пешеходного перехода будет вестись в условиях непрерывного движения на дороге, работающей в условиях многократной перегрузки. Реализация надземного объекта не потребует ввода многомесячных ограничений движения, таких как, например, реверсивные схемы, что вынужденно требуется при строительстве сооружения подземного типа, — обратили внимание в пресс-службе федерального дорожного управления.

Общая длина перехода с учетом лестничных сходов - 71,15 м, ширина - 3 м, подмостовой габарит 5,5 м.

- Основные строительно-монтажные работы планируется завершить в 2020 году, - заключил представитель пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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