Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 26 мая 2020: за неделю оштрафовали 841 человека, желтые пропуска действуют для жителей Адыгеи

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 26 мая. В краевом центре продолжает действовать ряд ограничений из-за карантина, введенного до 6 июня. Усилен масочный режим, закрыты торговые центры, парки и скверы, запрещены массовые мероприятия, а места общественного питания работают только на вынос или доставку. Всем рекомендовано по возможности оставаться дома.

Несмотря на то, что для перемещения по Краснодару больше не нужны желтые пропуска, жителям Адыгеи они еще могут пригодиться.

До 6 июня все обладатели желтых пропусков могут по ним проехать в Краснодар, остальным для въезда в город нужны красные пропуска.

Между тем, количество больных коронавирусом в Краснодаре продолжает расти, в стационарах находятся 320 человек. Поэтому всем лицам старше 65 важно оставаться на карантине, всем остальным соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Коронавирус в Краснодаре

— У нас сейчас нет большого пика заболеваемости, но медики, которые встречаются с больными, к сожалению, болеют. Больше 60% заболевших — это медработники и пациенты больниц. Большая просьба к жителям — по возможности оставаться дома. Потому что именно принятые администрацией Краснодарского края меры — самоизоляция, удаленный режим работы, масочный режим — позволили не допустить большого взрыва заболеваемости, — рассказала Светлана Харламова, начальник отдела в сфере охраны здоровья граждан.

На улицах продолжают курсировать патрули, которые следят за соблюдением карантина и масочного режима, ведут разъяснительную работу и в отдельных случаях выписывают штрафы. Только за прошлую неделю выдано 476 уведомлений и составлен 841 протокол, по которым придется заплатить штраф.