Коронавирус в Адыгее, последние новости на 26 мая 2020: больше всего заболевших в Красногвардейском районе и Майкопе

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 26 мая. Ситуация в республике начинает стабилизироваться. За последние сутки число больных выросло на 25 человек и достигло 721, однако 300 из них уже выздоровели. На лечении от коронавируса в Адыгее находятся 412 человек. Жертвами опасной инфекции в республике стали девять пациентов.

Больше всего заболевших в Красногвардейском районе – 190, в Майкопе коронавирус обнаружен у 187 жителей. В Тахтамукайском районе 122 случая, в Адыгейске – 94, Теучежском районе – 59, Майкопском районе – 51. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (10), Гиагинском (6) и Шовгеновском (2) районах.

К жителям Адыгеи обратился профессор Корнельского университета, представитель адыгскои диаспоры США Ридуан Шапсуг, который возглавляет группу по борьбе с коронавирусом в госпитале Бронкса в Нью-И орке.

- Коронавирус может поразить дыхательные пути, приводит к пневмонии. Он смертельно опасен для тех, у кого есть сахарныи диабет, болезни сердца, легких, людеи с низким иммунитетом, старшего поколения. Необходимо уделять большое внимание профилактике, недопущению распространения инфекции. Необходимо избегать большого количества людеи , пользоваться масками, не контактировать с больными людьми, больше внимания оказывать старшему поколению, имеющим хронические заболевания, чтобы противостоять этои болезни, - обратился Ридуан Шапсуг, который находится на переднем краю борьбы с коронавирусом.

Он призвал прислушиваться рекомендаций минздрава и Роспотребнадзора, чтобы уберечься от инфекции и пожелал здоровья землякам.