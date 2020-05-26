2020-05-26T13:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее на главу поселения, где прошли массовые похороны, завели уголовное дело

Следователи подозревают, что именно его халатность привела к вспышке коронавируса в районе
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Глава поселения, где произошла вспышка коронавируса, Сергей Камышан.Глава поселения, где произошла вспышка коронавируса, Сергей Камышан.
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Глава Садовского сельского поселения Адыгеи стал фигурантом уголовного дела - ему вменяют халатность. А причиной этого стала массовое заражение коронавирусом в ауле Бжедугхабль - там прошли похороны с большим количеством людей.

Напомним, все произошло 1 мая. На похоронах собралось немало местных жителей, часть близких умершего приехали из Краснодарского края - всего 500 человек. Через несколько дней одного из них госпитализировали в больницу - тест на коронавирус оказался положительным. Когда начали узнавать, где заболевший мог заразиться, врачи схватились за голову.

- Основной человек, от которого они заразились, находится в инфекционном госпитале, это их старшая родственница, которая присутствовала на мероприятии, - рассказывал главный санитарный врач РА Сергей Завгородний. - Дополнительно были отобраны еще около 200 проб у лиц уже не первого контакта, а последующих.

В Красногвардейском районе Адыгеи сразу же ужесточили карантинные меры, на въездах в населенные пункты выставили посты. А тем временем количество инфицированных резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то 20-го числа - 151. Более того, с выявленным коронавирусом скончался 27-летний житель района, который участвовал в массовых похоронах. На сегодняшни день в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе рост числа заболевших.

В итоге начались разбирательства и поиск виновных в том, почему режим самоизоляции так грубо нарушался. Глава Красногвардейского района Альберт Османов ушел в отставку - словом, отделался испугом, отвечать придется главе поселения.

- Установлено, что он в нарушение Указов Главы Республики Адыгея, которыми предписано проведение необходимых мер к ограничению свободного перемещения граждан не принял, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - Кроме того, несмотря на прямое предписание оперативного штаба от 17 апреля 2020 года исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений не принял, что привело к массовому инфицированию участников.

Если главу признают виновным, то ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо арест на срок до трех месяцев.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Адыгее на похоронах коронавирусом заразились 12 человек, еще 200 в зоне риска

На похоронах собралось немало местных жителей, а также часть близких умершего прибыли из Краснодарского края. Через несколько дней один из них попал в больницу с коронавирусом (подробнее)

В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют

Установлены личности всех участников похоронной церемонии. На них составят протокол и оштрафуют за нарушение соблюдения режима самоизоляции (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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