2020-05-26T13:37:43+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 27 мая 2020: в городе подтверждено 17 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 27 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 17 новых случаев COVID 19В Сочи выявлено 17 новых случаев COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из 89 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 17 человек, в том числе у подростков 12 и 16 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 326 пациентов.

В Сочи по-прежнему перекрыты проезды ко всем рекреационным и туробъектам. Как говорится на сайте Сочинского национального парка - до 6 июня.

Несмотря на карантинные меры, которые продолжают действовать в Сочи - на курорте все еще запрещено посещение скверов, парков и набережных, здесь продолжается подготовка пляжей к предстоящему летнему сезону.

На начальном этапе — с 1 июня откроются 65 их 190 местных пляжей. Речь идет о участках побережья ,находящихся в ведении санаториев обладающих медицинской лицензией. Открытие остальных пляжей ориентировочно намечено на вторую половину июня-конечно, если эпидемиологическая обстановка позволит.

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В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий

Речь идет о строительном и смежном с ним комплексе, салонах красоты и парикмахерских.

Работают также автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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