2020-05-26T13:37:43+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 27 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 326 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 27 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала эпидемии выяылено 326 больных COVID 19В Сочи с начала эпидемии выяылено 326 больных COVID 19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сочи с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 326 человек.

- За последние сутки подтвердились 17 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 89 пациентов.

В обсерваторах на территории 10 муниципалитетов региона изолированы 2623 человека. – За все время через обсерваторы края прошли 6454 человека, у 42 из них анализ на коронавирус дал положительный результат, – отметили в краевом Минздраве.

В Сочи для проработки крупного федерального проекта «Сочи – жемчужина России» создана рабочая группа. Он направлен на развитие и улучшение систем водоснабжения и водоотведения курорта.

В рамках проекта будет создана централизованная система водоотведения, которая полностью исключит попадание стоков в реки и море.

- В ходе реализации масштабных планов, в городе и сочинских селах будут введены в эксплуатацию новые и реконструированы старые очистные сооружения, построены и модернизированы водозаборы во всех районах Большого Сочи, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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