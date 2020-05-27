Число заболевших коронавирусом в Сочи на 27 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 326 пациентов
В Сочи с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 326 человек.
- За последние сутки подтвердились 17 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 89 пациентов.
В обсерваторах на территории 10 муниципалитетов региона изолированы 2623 человека. – За все время через обсерваторы края прошли 6454 человека, у 42 из них анализ на коронавирус дал положительный результат, – отметили в краевом Минздраве.
В Сочи для проработки крупного федерального проекта «Сочи – жемчужина России» создана рабочая группа. Он направлен на развитие и улучшение систем водоснабжения и водоотведения курорта.
В рамках проекта будет создана централизованная система водоотведения, которая полностью исключит попадание стоков в реки и море.
- В ходе реализации масштабных планов, в городе и сочинских селах будут введены в эксплуатацию новые и реконструированы старые очистные сооружения, построены и модернизированы водозаборы во всех районах Большого Сочи, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU