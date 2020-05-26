2020-05-26T13:37:43+03:00
Общество

Билеты с открытой датой: Утришский дельфинарий просит о помощи

Из-за карантина нет представлений, значит, и нет денег на корм [подкаст]
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: www.instagram.com/delfinariy.utrishФото: www.instagram.com/delfinariy.utrish
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От коронавируса, а точнее введенного карантина, страдают предприятия. Так дельфинарий на Большом Утрише просит о помощи. Его работники и питомцы сейчас переживают далеко не лучшие времена. Дело в том, что из-за карантина они не могут проводить шоу, а значит - зарабатывать деньги, на которые покупается корм для животных и оплачивается труд работников.

- Пока что поставщики дают нам рыбу в долг. Но неизвестно сколько это будет продолжаться, - рассказали «КП» - Кубань» в дельфинарии.

Тема дня: дельфинарий в Анапе продает билеты с открытой датой, чтобы купить корм питомцам

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150 кило рыбы в день

Сейчас на территории дельфинария в Большом Утрише живут 17 питомцев.

- У каждого животного есть рацион, свои потребности в пище, - поясняет и.о старшего тренера дельфинария Юрий Руднев. – В день они совокупно едят порядка 150 килограммов рыбы и другого корма.

Билеты с открытой датой

Чтобы как-то остаться на плаву и не закрыться, руководство решило просить людей о помощи. Примечательно, что речь не только о банальных пожертвованиях, но и о покупке билетов.

Схема такая, люди покупают билеты сейчас, - один стоит 800 рублей, - а воспользоваться ими можно будет в любой день вплоть до 31 октября. Получается билет с открытой датой.

- Фактически мы берем в долг у наших посетителей. Ведь деньги нужны сейчас, а люди себе заранее купят билеты на представление, - объясняет и.о старшего тренера Юрий Руднев. - Иначе мы никак не можем заработать.

Может просто выпустить в море?

- Многие у нас спрашивают, мол, а почему бы не выпустить дельфинов в море. Но сделать это, значит, отправить их на верную смерть. Нашему дельфинарию 25 лет. За это время родилось не одно поколение дельфинов, которые только здесь чувствуют себя комфортно, - рассказывает тренер. – Также у нас есть питомцы, которые к нам попали из других мест в тяжелом состоянии. Мы их лечим, выхаживаем, а потом они остаются у нас.

Фото: www.instagram.com/delfinariy.utrish

Фото: www.instagram.com/delfinariy.utrish

А что делать работникам?

Отсутствие возможности давать представления сказалось и на людях – работниках дельфинария. Ведь их зарплата тоже бралась из доходов от шоу.

- Мы уже неоднократно писали бумаги в различные инстанции о том, чтобы нас включили в список предприятий, нуждающихся в поддержке, в ответ пока тишина, - сетует Юрий Руднев.

Купить билет на представление можно на официальном сайте дельфинария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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