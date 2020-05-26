Как будут работать курорты Краснодарского края в июне

Чем ближе первый день лета, тем яснее правила, по которым будут работать первые здравницы Краснодарского края. В регионе до 6 июня действует режим карантина, всех прибывающих из других регионов отправляют на 14 -дневную самоизоляцию.

Однако эти правила не коснутся обладателей курортных путевок. С 1 июня прием гостей на побережье Черного моря начинают отели, санатории и пансионаты, имеющие медицинские лицензии.

Каким будет отдых с 1 июня

Приезжающим на отдых в Краснодарский край потребуется не только оплаченная путевка. Чтобы не попасть в обсерватор на две недели необходимо предоставить справку или заключение об отсутствии коронавирусной инфекции, которая действует всего 48 часов, а также справку об эпидокружении и санаторно-курортную карту. Если какой-то из справок не будет, то придется провести 14 дней в обсервации.

Кроме проверки документов и справок, на вокзале или в аэропорту отдыхающих ждет осмотр и температурный контроль. Те, кто приедут на машине, пройдут эти процедуры на входе в санаторий.

Если один из отдыхающих в здравнице заболеет коронавирусом, то его отправят в госпиталь, закрывать место отдыха не будут, но контроль усилят. Селить будут по одному, за исключением членов одной семьи.

Шведский стол будет работать, однако рассадят тоже всех по одному (кроме семей) при расстоянии между столами не менее двух метров.

– Необходимо обеспечить расстановку блюд на шведской линии с соблюдением принципа социального дистанцирования, включая использование системы информирования отдыхающих во всех местах общего пользования, а также нанести сигнальную разметку на полу, – рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Социальная дистанция, дезинфекция и постоянный контроль температуры будут все время сопровождать туристов на отдыхе этим летом.

Пляжи не откроют до 6 июня

– Именно купание и пляжи на первом этапе возобновления курортной деятельности будут недоступны. Но я надеюсь, что при благоприятной эпидемиологической обстановке при соответствующих рекомендациях Роспотребнадзора пляжи скоро будут открыты для купания. Пляжи санаториев точно будут закрыты до 6 июня. А дальше – посмотрим, - приводит слова начальника отдела развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрия Миланко АТОР.

При этом в рекомендациях Роспотребнадзора для учреждений санаторно-курортной отрасли допускается открытие пляжей учреждений с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству отдыхающих.

Специалисты говорят, что ждать большого потока туристов в первой половине июня не стоит, ведь гостям курортов потребуется нести дополнительные расходы, чтобы получить нужные справки. Многие здравницы планируют открыться на следующем этапе снятия ограничений.

КСТАТИ

На курортах Кубани разработали памятку для туристов

Теперь и санаторно-курортный комплекс Кубани, и даже сами отдыхающие будут обязаны соблюдать ряд правил, предписанных Роспотребнадзором. Важно понимать, что от соблюдения этих норм будет зависеть эпидемиологическая обстановка в регионе, поскольку летом край посещают миллионы туристов из разных областей и даже стран ближнего и дальнего зарубежья (подробности)

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