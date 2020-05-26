2020-05-26T14:43:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пациентов сюда не кладут»: минздрав назвал убогую инфекционку в Гулькевичах старым зданием

В ведомстве прокомментировали появившееся видео из больницы и показали новые палаты [фото, видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Новое отделение инфекционного отделения. Фото: минздрав Краснодарского краяНовое отделение инфекционного отделения. Фото: минздрав Краснодарского края
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Скандальное видео в соцсетях из инфекционки в Гулькевичском районе Краснодарского края стало поводом для ведомственной проверки. Выщербленный пол, облупившиеся стены, в минздраве подтвердили, - действительно помещения районной больницы. Только пациентов сюда давно не кладут.

- На видео сняты отдельные палаты старого инфекционного корпуса для взрослых, который построен в сентябре 1974 года, пациенты в эти палаты не госпитализируются, - сообщило ведомство на официальной странице в Instagram. - Все пациенты Гулькевичской ЦРБ госпитализируются в новое отремонтированное здание, где ранее был сделан капитальный ремонт.

Фото: минздрав Краснодарского края

Фото: минздрав Краснодарского края

Те помещения, уточнили в минздраве, которые попали на видео, используются под архив.

- В них также хранится старая и неиспользуемая мебель, - заявили в профильном министерстве.

Пациенты пожаловались на убогость инфекционного отделения Гулькевичской больницы на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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