«Пациентов сюда не кладут»: минздрав назвал убогую инфекционку в Гулькевичах старым зданием

Скандальное видео в соцсетях из инфекционки в Гулькевичском районе Краснодарского края стало поводом для ведомственной проверки. Выщербленный пол, облупившиеся стены, в минздраве подтвердили, - действительно помещения районной больницы. Только пациентов сюда давно не кладут.

- На видео сняты отдельные палаты старого инфекционного корпуса для взрослых, который построен в сентябре 1974 года, пациенты в эти палаты не госпитализируются, - сообщило ведомство на официальной странице в Instagram. - Все пациенты Гулькевичской ЦРБ госпитализируются в новое отремонтированное здание, где ранее был сделан капитальный ремонт.

Фото: минздрав Краснодарского края

Те помещения, уточнили в минздраве, которые попали на видео, используются под архив.

- В них также хранится старая и неиспользуемая мебель, - заявили в профильном министерстве.