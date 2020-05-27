2020-05-27T09:00:22+03:00
Общество

«Мы продвигаемся вперед с саперами и археологами»

Елена СБОРНОВА Роман Хахалин уверен: время первопроходцев не пройдет, пока есть строители нефтепроводов
Елена СБОРНОВА
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Роман Хахалин (слева) - строитель нефтяных магистралей. Фото: ООО «Транснефть - ТСД».Роман Хахалин (слева) - строитель нефтяных магистралей. Фото: ООО «Транснефть - ТСД».
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Видимо, стать строителем магистралей Роману Хахалину было на роду написано, ведь он появился на свет не где-нибудь, а на БАМе - в Сибири, в Иркутской области. С детства слышал истории о стройках века: родители и бабушка с дедушкой по материнской линии рассказывали о том, как строили Байкало-Амурскую магистраль, бабушка и дедушка со стороны отца - как возводили Братскую ГЭС. Неудивительно, что и Роман однажды оказался на строительстве магистральной системы ВСТО - «Восточная Сибирь - Тихий Океан».

Труба зовет

Тем не менее строитель - вторая специальность Романа Хахалина. Первый раз он отучился в вузе на лесника - исполнил мечту детства. После службы в десантных частях из Ростовской области отправился в таежную Сибирь - работал лесным пожарным в авиаохране. А когда в Усть-Кут пришел ВСТО, устроился на строительство кладовщиком. Покидал Сибирь и большую стройку в должности главного специалиста по комплектации - в Краснодаре Романа Хахалина ждала должность начальника службы по строительству ООО «Транснефть - ТСД». И если Сибирь когда-то встречала молодого десантника-холостяка, то провожала - семейного человека: на ВСТО Роман познакомился с будущей женой, которая здесь родила ему дочь.

Сегодня Роман Игоревич - заместитель начальника штаба. В Краснодарском крае у компании огромный фронт работ - нефтепроводная система обновляется, расширяется для увеличения объемов перекачки и повышения надежности транспортировки «черного золота» и нефтепродуктов. Закончена стройка нефтеперекачивающей станции НПС-3 на площадке «Нововеличковская», проложен 56-километровый нефтепровод, сейчас полным ходом идет строительство объектов внешнего энергоснабжения НПС. Краснодарский край - не Сибирь, однако сложностей при строительстве и здесь хватает.

История повсюду

Даже спустя 75 лет после войны слышны ее отголоски - разработка траншей в районах, где шли сражения с фашистами, далеко небезопасна и требует повышенной осторожности.

- Когда строили магистральную систему ЮГ-1, ежедневно находили снаряды, а дважды - 80-килограммовые авиабомбы, - вспоминает Роман Хахалин. - Из Ростова вызывали саперов, которые вывозили и взрывали опасные находки.

Осторожного ведения работ требует и более далекая история. Краснодарский край приглянулся людям давно, еще до нашей эры, поэтому строителям приходится очень постараться, чтобы случайно не навредить культурному слою.

- Перед нами идут археологи, и, если они обнаруживают исторические ценности, приходится либо менять маршрут трассы, либо проводить спасательные мероприятия, - говорит Роман Игоревич. - Наша работа останавливается, в ход идут лопатки и метелки - находки аккуратно извлекают и отправляют в музеи. Особенно строг археологический надзор, когда идем вдоль курганов.

Курганы любят археологи, а страсть Романа Хахалина - это горы. Главное увлечение строителя нефтепроводов - горный туризм. Природа Краснодарского края для этого более чем подходящая, но Роман мечтает покорить Эльбрус. Есть мечта - значит, есть план!

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