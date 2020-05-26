2020-05-26T19:12:59+03:00
Общество

«Я вас не повезу и точка!»: в Краснодаре таксист отказал семье с двумя детьми

Отец девочек выложил видео инцидента в соцсети, но там встали на сторону водителя [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне вечером у краснодарской семьи случился конфликт с водителем такси. Мужчина вызвал машину, назвал точный адрес дома. Вот только по всей видимости забыл упомянуть, что ехать будут еще и дети.

Когда водитель одной из фирм такси прибыл на место к клиентам и увидел двух маленьких девочек, то заявил, что никуда их не повезет. Возмущенный глава семейства, решив нажаловаться на него в сервис, достал телефон и начал снимать происходящее на камеру.

в Краснодаре таксист отказал семье с двумя детьми.

- Представьтесь пожалуйста! - требовал мужчина, держа в руках мобильник.

- Ты детей своих сними сначала! - отвечает ему таксист.

- Двое детей от 4 до 7 лет, - продолжает глава семейства.

- А кресло одно!.. До свидания! - перебивает его водитель и уезжает.

Поездка сорвалась, возмущенный отец выложил ролик в Сеть. Мужчина надеялся, что горожане его поддержат. Однако одобрение у жителей города вызвал таксист.

- Молодец! Не стал ради денег рисковать жизнью девочек, браво! - писали краснодарцы в соцсетях.

На сторону таксиста встали и юристы.

- Конечно, ситуация неприятная произошла. Но водитель такси все-таки прав. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. А на переднем сиденье только с использованием детских удерживающих систем (устройств), - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Если же ребенку не исполнилось 7 лет, то его перевозка возможна только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу, как на переднем сиденье, так и на заднем сиденье автомобиля.Иначе — штраф.

Так что водитель в этом случае, считает юрист, имел право отказать в поездке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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