Запахло дымом, оказалось – соседский дом полыхает: на Кубани казак вынес из горящего дома неходячую старушку

Село Горное, что в Лабинском районе, небольшое – на паре хуторских улиц стоит несколько десятков домов. Живут в них, в основном, пенсионеры. Некоторые блага цивилизации до умирающего хутора так и не дошли: связь, например, поймать можно только в определенных местах. Но селяне свои жилища не бросают, очень уж любо оно им! Да и породнились, считай, за долгие годы соседства – все друг друга знают, в гости ходят.

Ночь на 19 мая для 78-летней Зинаиды Акимовны Алехиной стала роковой. Живет старушка одна, сын – на заработках, в родном да соседних селах. Дым, исходящий из ее старенькой хатки, окутал всю округу.

В три часа ночи казак Ахметовского хуторского общества Василий Тарасенко почуял дым в своем доме, стоящем в нескольких десятках метров от жилья погорелицы. Взобрался на чердак, чтобы поймать связь, вызвал пожарных. Пока они ехали, Василий и еще одна соседка решили не медлить – бросились в горящий дом, ведь его хозяйка передвигается с трудом, а потому наспех выбраться на улицу не смогла бы. Надев одежду на старушку, казак вынес ее, прихватив при этом инвалидную коляску. А женщина-соседка в это время собирала документы бабушки. Спустя считанные минуты на кровать, где только что спала пенсионерка, рухнула огненная балка. Моментом позже – и женщину было бы не спасти…

Приехавшие пожарные ликвидировали огонь. Как оказалось, загорелся дом из-за того, что хозяйка давно не заботилась о прочистке дымохода.

- Мы всегда предупреждаем хуторян о последствиях, - рассказывает «Комсомолке» атаман Ахметовского хуторского казачьего общества Александр Третьяков. – Наверное, забыла об этом Зинаида Акимовна. В дымоходе накопилось очень много золы, из-за этого кругом был дым, а впоследствии загорелся дом.

После приезда пожарных старушка пришла в себя, добродушные соседи не оставили ее в беде – поделились вещами, продуктами, так что вниманием 78-летняя женщина не обделена. Кое-какая хатенка у пенсионерки осталась – жить теперь до лучших времен будет в летней кухне. Благодарит и своего спасителя, и медиков, приведших ее в чувство, и соцработников.

Сам же Василий Тарасенко подобной славы сторонится и героем себя не считает, а от встреч с журналистами отказывается. Так, по его мнению, должен был поступить любой человек.

- Василий у нас очень активный казак, он живет один, - продолжает атаман Александр Третьяков. – Помогает всем – кому колодец вырыть, кому дорогу расчистить от веток. Бывает, по просьбам стариков в аптеку ездит за лекарствами.

Так что на добром счету у своих земляков казак Василий. Любо!