11 жительниц Кубани обнажились, чтобы попасть на обложку Maxim

Сразу 11 красоток из разных городов Краснодарского края хотят добиться титула самой сексуальной девушки года. Помимо звания они получают награду - публикацию на обложке мужского журнала Maxim. Cвои горячие снимки отправили более 300 девушек, но лишь одна сможет завоевать победу.

Первый этап конкурса - голосование за участниц на сайте журнала. Для него уже отобрали красоток. Публикуют их парами - читателям нужно выбрать одну из девушек, ответив на вопрос «Hot or Not?» (Горячая или нет? - прим.ред.) 5 июня по итогам этого этапа отберут 100 участниц, которые попадут в финал.

- Мы пригласим их в Москву и устроим для них профессиональную фотосессию, - говорят организаторы. - По ее результатам редакция выберет 10 девушек для участия в итоговом конкурсе. 15 июля станет известно, кто победил.

Жители Краснодарского края могут поддержать девушек сейчас и улучшить их рейтинг - на этапе голосования. Показываем, кто из жительниц Кубани рискнул оголиться ради обложки.

Елена Макарова, 24 года, Белореченск. Фото: miss.maximonline.ru

Анастасия Лужбина, 31 год, Краснодар. Фото: miss.maximonline.ru

Екатерина Урбан, 27 лет, Краснодар. Фото: miss.maximonline.ru

Дарья Кевиш, 24 года, Сочи. Фото: miss.maximonline.ru

Наталья Якушева, 24 года, Краснодар. Фото: miss.maximonline.ru

Наталья Макарук, 29 лет, Сочи. Фото: miss.maximonline.ru

Олеся Борисова, 27 лет, Сочи. Фото: miss.maximonline.ru

Полина Есенина, 34 года, Сочи. Фото: miss.maximonline.ru

Светлана Молчанова, 28 лет, Краснодар. Фото: miss.maximonline.ru

Татьяна Запорожцева, 24 года, Краснодар. Фото: miss.maximonline.ru