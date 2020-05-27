2020-05-26T23:26:55+03:00
Общество

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 мая 2020: республика готовится снимать ограничения, глава Садовского поселения попал под следствие

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 27 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: adygheya.ruФото: adygheya.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 27 мая. Республика готовится к первому этапу снятия ограничений. В ближайшее время смогут открыться рынки, торговые предприятия площадью до 400 кв. метров, а также парикмахерские и салоны красоты, имеющие отдельные входы.

Тем временем в Адыгее продолжает действовать масочно-перчаточный режим, несоблюдение которого грозит штрафами для граждан. На особый контроль взята работа предприятий, продолжающих работу во время ограничений.

– Опасность заражения новой коронавирусной инфекцией остается высокой, и от сознательности и ответственности каждого гражданина зависит то, как быстро мы сможем преодолеть эпидемию и вернуться к привычному образу жизни, запустить работу экономики в полном объеме, – заявил Мурат Кумпилов.

Глава Садовского сельского поселения Адыгеи Сергей Камышан стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют халатность за то, что жители аула, где прошли массовые похороны, не соблюдали режим самоизоляции. В Красногвардейском районе после этого резко выросло число больных коронавирусом. На сегодняшний день из 203 заболевших 79 находятся на стационарном лечении. В муниципалитете выставлено 9 карантинных постов.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее - 759 человек. На лечении находятся 450 человек, выздоровели 300, девять скончались.

Больше всего заболевших в Красногвардейском районе – 203, в Майкопе коронавирус обнаружен у 195 жителей. В Тахтамукайском районе 127 случаев, в Адыгейске – 95, Теучежском районе – 62, Майкопском районе – 53. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (10), Гиагинском (10) и Шовгеновском (4) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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