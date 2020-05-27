Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 27 мая 2020: за нарушение карантина выписали 132 штрафа, в город вернулись пробки

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 27 мая. С 23 мая в краевом центре введены серьезные послабления, однако режим карантина продолжает действовать. На постах, расположенных на въездах, проверяют автомобильные пропуска. 266 машин развернули из-за отсутствия пропусков.

Продолжают работать водные патрули — на катерах они курсируют вдоль берега реки Кубань. Уличные патрули выписали за сутки 49 уведомлений о необходимости оставаться дома и 132 штрафа за грубое нарушение карантина.

krd.ru

Пока остается под запретом посещение скверов и парков, и, например, пикники. Людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции. Тем не менее возобновили работу многие предприятия, в город вернулись вечерние пробки.

В течение дня 25 мая в Краснодаре отправили в обсерваторы 55 жителей других регионов страны. Сейчас в обсервации в краевом центре находятся 1085 человек. Это, в том числе, пассажиры, направленные в Краснодар из других муниципалитетов края.

По последним данным в Краснодаре 1288 человек заболели коронавирусом, из них 30 за последние сутки.