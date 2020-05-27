2020-05-26T23:44:05+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 27 мая 2020: за нарушение карантина выписали 132 штрафа, в город вернулись пробки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 27 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 27 мая. С 23 мая в краевом центре введены серьезные послабления, однако режим карантина продолжает действовать. На постах, расположенных на въездах, проверяют автомобильные пропуска. 266 машин развернули из-за отсутствия пропусков.

Продолжают работать водные патрули — на катерах они курсируют вдоль берега реки Кубань. Уличные патрули выписали за сутки 49 уведомлений о необходимости оставаться дома и 132 штрафа за грубое нарушение карантина.

krd.ru

krd.ru

Пока остается под запретом посещение скверов и парков, и, например, пикники. Людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции. Тем не менее возобновили работу многие предприятия, в город вернулись вечерние пробки.

В течение дня 25 мая в Краснодаре отправили в обсерваторы 55 жителей других регионов страны. Сейчас в обсервации в краевом центре находятся 1085 человек. Это, в том числе, пассажиры, направленные в Краснодар из других муниципалитетов края.

По последним данным в Краснодаре 1288 человек заболели коронавирусом, из них 30 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе, отказавшемся вводить карантин, короновирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад, когда мэр сибирского Саянска решил не закрывать парикмахерские и детсады, вся страна посчитала его рисковым «ковидодиссидентом». Через месяц обозреватель «КП» приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия. И очень удивился
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24
СК организовал проверку по информации о задержании мужчины на детской площадке в Крымском районе
На Кубани разработают программу по поддержке ИЖС
Спор по адыгейской соли: В Краснодаре компанию заставили сменить этикетку запатентованного товара
Не отвечает требованиям Роспотребнадзора: В Славянском районе закрыли рынок
Режим никто не отменял: В Краснодаре 26 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека
Новый детсад на Гидрострое будет готов до конца 2020 года
25 мая в Краснодаре 55 приезжих отправили в обсерваторы
В Сочи более 600 детей получили в подарок мобильные телефоны
Прокуратура Кубани проверит полицейских, задержавших мужчину, который был с двумя детьми
На Кубани дольщики 199 долгостроев получили ключи от квартир
Атаман Долуда: всенародное признание делает «Комсомольскую правду» информационным флагманом страны
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
На Кубани охранник фермы украл 4 поросят