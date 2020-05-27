Открытие сафари-парка в Геленджике в 2020 году: две человекообразные обезьяны под особым контролем

Открытие сафари-парка в Геленджике в 2020 году пока не назначено. И сейчас зоопарк закрыт на карантин, его обитатели сполна наслаждаются солнечной погодой. На диету никто из животных не сел - перед введением ограничительных мер руководство зверинца закупило корма впрок. Так что все сыты и довольны. Правда, пушистые и пернатые немного скучают по посетителям – привыкли к вниманию гостей.

Фото: safari-park.ru

Сейчас сотрудники сафари-парка стараются находить как можно больше времени на общение с местными обитателями. Но все же на первом месте - безопасность. Так что без преувеличения рабочие будни работники тратят на дезинфекцию вольеров.

Фото: safari-park.ru

- Вход в парк сейчас имеют только его сотрудники, которые свели к минимуму контакты со всем, что может перенести заразу. Более того, временно мы не принимаем новых животных. Опять же из соображений безопасности, - говорит заместитель директора сафари-парка Геленджика Елена Миловидова.

Фото: safari-park.ru

Особое внимание сейчас уделяют сектору с обезьянами – здесь обработку проводят тщательнее.

- У нас обитают две человекообразные обезьяны и гиббоны. Поскольку нет достоверной информации о том, как вирус передается между различными видами животных, с нашей стороны повышенные меры безопасности при общении с животным. Постоянное мытье рук, дополнительная дезинфекция инвентаря и помещений - все это помогает нам соблюдать стабильную эпидситуацию в парке, - продолжает ветеринарный врач Елена Миловидова. – Любое ухудшение самочувствия у животных мы заметим - ветеринарный контроль у нас круглосуточный. Если у кого-то из обитателей начнет ухудшаться состояние, его немедленно обследуют и назначат лечение.

Несмотря на огромное количество ежедневных хлопот, сотрудники сафари-парка готовятся к открытию после карантина. В частности, на территории зверинца уже нанесли специальную разметку социального дистанцирования.

- Антисептики для рук и дезбарьеры на входе также будут функционировать, - добавляет Елена Миловидова. – О том, когда наш парк сможет возобновить свою работу, пока не сообщается. Но, если дадут разрешение, мы готовы распахнуть двери для посетителей хоть завтра.