Карантин не пережили: В Краснодаре владельцы закрывают и продают рестораны, кафе и кофейни

Вывеска «аренда» на коммерческой недвижимости становится в Краснодаре все более популярной. Одной из наиболее пострадавших отраслей во время карантина оказалась сфера общественного питания. Многие кофейни, кафе и рестораны просто не пережили нескольких месяцев закрытия.

Кто-то начал распродажу оборудования, другие пытаются продать свои заведения как готовый бизнес, который обещает приносить доход своим новым хозяевам уже после снятия ограничений.

Одним из первых публично объявил о полном закрытии кафе морской кухни «Креветка». Первые недели карантина заведение работало на доставку, предоставляя неплохие скидки, однако в мае владельцы решили закрыться. На продажу выставили даже посуду.

- В связи с закрытием кафе мы объявляем распродажу. Большой выбор оборудования, мебели, предметов декора и не только, - сообщили в официальном аккаунте.

Другим путем пошли владельцы другого ресторана. Заведение «Porto Саrras», где еще недавно кипела жизнь, продается за 6,5 млн рублей на онлайн доске объявлений.

- Цена снижена максимально. Вложено более, чем в два раза, - заверяет автор сообщения о продаже.

На продажу также выставлен целый комплекс с рестораном, игровой зоной и бильярдным залом «Сенат», что на улице Красных Партизан. За трехэтажное здание его владельцы рассчитывают выручить 75 млн рублей.

Еще одно заведение из центра Краснодара, выставленное на продажу - ресторан здорового питания «Сельдерей». Автор объявления говорит о том, что даже во время карантина выручка составляет 50 тысяч рублей, а помещение находится в аренде на ближайшие пять лет. Цена вопроса 5,5 млн рублей

- Цена снижена максимально. Вложено в данный бизнес более, чем в два раза от цены продажи. Сейчас заведение работает и приносит прибыль, - заверяет владелец, не уточняя причины продажи прибыльного ресторана.

На улице Тургенева продается полностью укомплектованный ресторан Helenendorf, построенный всего два года назад. Правда, его стоимость не уточняется.

Сложнее всего пришлось во время карантина небольшим кофейням, на рынке которых и так была серьезная конкуренция.

На улице Красной всего за 1,3 млн рублей продается крафтовая кофейня «My yummy», а за 1,6 млн можно приобрести «Кофейного алкоголика» в старом центре.

- Продажа связана с переездом в другой регион, - пояснили в заведении.

Объявлений о продаже бизнеса всегда было немало в Краснодаре, где живут предприимчивые люди со всей России. Но в последние недели их становится все больше.