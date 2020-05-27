2020-05-27T11:37:23+03:00
Общество

Карантин не убил спрос: в Сочи стабильно растет цена на жилье в новостройках

Курорт вошел в общероссийскую тройку лидеров роста цен на квартиры
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Цены на новостройки в Сочи растут.Цены на новостройки в Сочи растут.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Стоимость жилья в новостройках РФ в среднем увеличилась на 2,3% за май 2020 года. Рост цены «квадрата» зафиксирован сразу в 62 городах страны. Об этом в своем отчете сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».

По данным компании, в среднем в стране квадратный метр подорожал на 2,3%, до 62,4 тысячи рублей. Снижение цены зафиксировано лишь в 8 городах.

Квадратный метр в новостройках Сочи в мае подорожал на 4%. Фото пресс-служба мэрии Сочи

Квадратный метр в новостройках Сочи в мае подорожал на 4%. Фото пресс-служба мэрии Сочи

Лидером роста стал Владивосток - цена на местные новостройки подскочила на 4,1%, до 103,6 тыс. рублей. В тройку лидеров по динамике роста также вошли Москва (4%, 229,7 тыс. рублей за кв. м) и Сочи (4%, 137,0 тыс.), который занял в ценовом рейтинге второе место, обойдя Санкт-Петербург.

В среднем же новая российская квартира подорожала за май на 1,9%, до 3,5 млн рублей.

Эксперты рынка однозначны в выводах- в ближайшее время изменения в тенденции к росту цен на новостройки ожидать не следует.

- Если в ближайшее время страна начнет выходить из режима самоизоляции, падения стоимости новостроек не стоит ждать однозначно. Девелоперам отступать некуда. Они, скорее, отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного, удерживая цены приблизительно на одном уровне", - отметил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на жилье. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на жилье. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Согласен с этой оценкой и руководитель отдела продаж сочинской компании «Винсент Недвижимость» Андрей Царев. По его данным, покупательский спрос на новое жилье в Сочи в период карантина лишь вырос.

Сочи занял второе место в РФ по цене жилья в новостройках. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Сочи занял второе место в РФ по цене жилья в новостройках. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- По нашим данным, цена на новостройки за последний год выросла в Сочи в среднем примерно на 12 %. Сейчас наблюдается стабильный рост спроса- число обращений, несмотря на ситуацию с карантином, постоянно растет. Мы ожидаем дальнейшего плавного роста цен на новостройки. Это обусловлено тем, что некоторые владельцы сняли объекты с продажи для пересмотра цены из-за изменившегося курса валют,что снизило объем предложения. К тому же в Сочи в последние месяцы практически не вводится новое жилье,что также влияет на цену новостроек в сторону ее повышения, - рассказал специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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