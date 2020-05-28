Коронавирус в Сочи, последние новости на 28 мая 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Из 80 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 7 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 333 пациентов.

– 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, инфекционных больницах Сочи и Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, Краевых клинических больницах №1 и №2, – сообщили в региональном Минздраве.

От коронавируса в Сочи скончался 74-летний местный житель. Мужчина заболел еще 11 апреля и сразу был помещен в стационар. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.

Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Врачи диагностировали у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность.

С 20 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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