2020-05-27T14:34:54+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 28 мая 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 28 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи выявлено 7 новых случаев COVID 19В Сочи выявлено 7 новых случаев COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из 80 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 7 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 333 пациентов.

– 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, инфекционных больницах Сочи и Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, Краевых клинических больницах №1 и №2, – сообщили в региональном Минздраве.

От коронавируса в Сочи скончался 74-летний местный житель. Мужчина заболел еще 11 апреля и сразу был помещен в стационар. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.

Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Врачи диагностировали у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность.

С 20 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

Более 300 раз волонтеры Кубани бесплатно довезли врачей

В Краснодарском крае уже два месяца реализуется акция «Довези врачи» Молодежки ОНФ в регионе. В ее рамках волонтеры помогают врачам добираться домой или на работу. (читайте далее)

Карантин не убил спрос: в Сочи стабильно растет цена на жилье в новостройках

Курорт вошел в общероссийскую тройку лидеров роста цен на квартиры (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пошли на спад: в Краснодаре 27 мая за нарушение карантина оштрафовали 99 человек
В Сочи водитель иномарки сбил мужчину и маленького мальчика, ехавших на электросамокате
В Роспотребнадзоре рассказали, как должны самоизолироваться водители грузовиков и экипажи морских судов
Древнюю Усть-Лабинскую крепость теперь будет охранять государство
На Кубани на 30 тысяч оштрафовали девушку за фейковый пост о коронавирусе в соцсети
В Краевой клинической больнице №1 возобновили прием пациентов
Два кубанских мусорных полигона теперь могут размещать ТКО
Стало известно имя одного из кандидатов на пост главы Краснодарского края
Поступай правильно - поступай в СГУ!
Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону
В Новороссийске на военно-морской базе построили стоянку для боевых кораблей