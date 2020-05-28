Число заболевших коронавирусом в Сочи на 28 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 333 пациентов

В Сочи с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 333 человек.

- За последние сутки подтвердились 7 случаев опасной болезни, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, а также поселков Псебай и Кабардинка размещены 2812 человек. За все время через них прошло 6728 граждан. У 42 из них был выявлен коронавирус.

Тем временем в Сочи продолжается строительство важных социальных объектов. Новый учебный корпус для начальных классов площадью 8,5 тысяч квадратных метров создадут на территории уже существующей школы №11 в Хостинском районе курорта.

Согласно проекту, на первом этаже будут находиться столовая с обеденным залом на 200 мест и медицинский блок . На втором и третьем этажах расположатся спортзал и кабинет музыки, а также студия танцев, классы для моделирования и творчества, – рассказали в краевом департаменте строительства.

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