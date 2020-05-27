Пейте пиво пенное, но только легальное

Причиной столь радикальной перемены работы стал один разговорчивый сосед. Мужичок без возраста по имени Шурик любит учить меня жизни. И уроки эти посвящены вещам наиболее важным - по его мнению. Недавно он по-отечески журил молодежь в моем лице за то, что, мол, не умеете тратить деньги. Потягивая пиво из пластиковой бутыли без этикетки, он в очередной раз рассказывал, как купил «по дешевке» нормальную «полторашку». В соседней наливайке.

- А если там контрафакт или, того хуже, - суррогат? - задался я резонным вопросом.

- Да пиво как пиво. Из бочки налили, откуда привезли - не знаю, но пить можно, а если нет разницы, зачем платить больше? - хохотнул в ответ Шурик.

И тут я решил узнать правду, что называется, из первых рук. Можно ли найти качественный напиток по низкой цене? Для этого на время я решил поменять профессию и стать проверяющим магазина.

Рейд проходил по заранее составленному маршруту. Фото: Надежда Налетова.

Прежде чем отправиться в рейд, я тщательно изучил правовую базу и требования к точкам продажи напитков. Затем на карте города наметил несколько пивных павильонов, которые решил проверить. Чтобы картина была наиболее объективной, я выбрал точки в разных районах города. Начать решил с окраин, постепенно приближаясь к центру. Уж там-то (в центре) точно не встречу нарушений! Так я тогда думал, но реальность оказалась несколько иной. Но начнем по порядку.

Пиво без документов

Первым пунктом моей инспекции стал пивной павильон в удаленном от города поселке Российском. Эта часть поселка выглядит не слишком эстетично и навевает мысли о самостроях. Дорог тут нет, ливневок я тоже не обнаружил, а значит, дождь - не самая любимая погода местных жителей. Небольшой павильон с веселым названием расположен на плохо освещенной улице без асфальта, но с пафосным названием. Вокруг бродит несколько беспризорных собак. Словом, доверия место не вызывает. Но, как оказалось, только у меня. В небольшом зале магазинчика достаточно людно. Продавец поставил наполняться сразу три бутылки для покупателя, а еще трое мужчин и девушка выбирали напитки. И спрос был вполне объясним - разливное «Чешское» стоило 60 руб., «Немецкое» и вовсе 55.

Покупая легальное пиво, вы не рискуете нанести вред собственному здоровью.

- Добрый день, я представитель общественной организации «Народный контроль». На основании статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» покажите мне товарно-сопроводительную документацию на ассортимент пива. Особенно меня интересуют дешевые сорта неизвестного мне происхождения.Дождавшись своей очереди, я вошел в роль инспектора.

- У нас просто акция сегодня, потому и цена низкая. Все документы есть, но они у хозяина. А я могу вам накладные показать, - испугалась продавщица.

Накладные она, действительно, показала, а вот хозяина с документацией вызвать наотрез отказалась.

Прошу продавца предъявить журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции. Она его приносит, только дата последнего заполнения - более месяца назад!

- Времени не было заполнить, работы много, - пожимает она плечами. Проверяю уголок потребителя - здесь вроде бы все в порядке. Присутствует копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции, свидетельства о присвоении ИНН. И рядом - план эвакуации.

Делаю фото ценников и на месте заполняю обращение в Роспотребнадзор и отдел по защите прав потребителей с запросом предоставить товарно-сопроводительную документацию. В конце концов, должен же я знать, что здесь продается под названием «пиво».

Улочки центральные

Хватит пока с меня окраин, душа требует «правильного» места, где все как положено. Словом, еду в центр. Моей целью стал павильон, расположенный в старой части города в окружении домиков частного сектора. Народу здесь было немного, а цена на разливное пиво начиналась от 70 рублей.

Здесь на розливе работал молодой мужчина, которого мой визит, мягко говоря, не обрадовал. Однако после долгих препирательств, он все же предоставил сопроводительную документацию.

Не все сотрудники торговых точек охотно шли на контакт. Фото: Надежда Налетова.

Тем не менее, продавец наотрез отказался предоставить журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции. На мои увещевания, что, мол, таковой журнал они иметь обязаны, продавец отвечал мантрой:- У нас все закупки проходят через ЕГАИС, мы законы не нарушаем! - заявил мужчина.

- Ничего не покупаете - покиньте магазин!

После составления еще одного обращения в Роспотребнадзор, магазин я покинул.

У истоков мутных рек

Давайте немного разберемся. Сразу отделим мух от котлет: пиво из порошка или на основе какой-то химии - это сказки, такого не бывает. C первого взгляда, первой капли и запаха вы сразу поймете - пиво вам продают или какой-то химический коктейль.

Поэтому в отличие от водки, которую катать из спирта и воды в подвалах умеют с 90-х, пиво не подделывают. Этот напиток, хочешь не хочешь, а надо варить, соблюдая технологию.

Поэтому продают-то в любом случае пиво, но вот законность его происхождения - под большим вопросом. И торговец в пивной точке тут лишь один, и не самый главный, участник серой схемы, порой он даже и не в курсе, что продает.

История начинается там, где пиво производят - на пивоваренном заводе, куда нам, простым смертным, конечно, с проверкой не проникнуть. Владелец или директор как любой нормальный бизнесмен думает о том, как бы заработать побольше. На технологии не сэкономишь. Можно пытаться ускорить срок варки пива, но тоже до известных переделов. Зато есть статья расходов, которая составляет чуть ли не половину стоимости пива - налоги, и в первую очередь акциз. Сейчас с литра пива платится 22 рубля, что важно, в региональный бюджет.

И тут мы возвращаемся к уже упомянутой аббревиатуре - ЕГАИС. Это автоматизированная система государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Все юридические лица и ИП по законодательству должны в этой системе зарегистрироваться. Речь идет о производителях и продавцах, занимающихся оптовой или розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производитель, то есть наш пивовар, должен зафиксировать в ЕГАИС, что он произвел какое-то количество пива. Затем опять же это количество пива занесут в систему в момент поставки. В результате контролирующие органы видят движение всех потоков алкоголя и начисляют на эти объемы акциз.

И тут ушлый производитель решает пустить пиво мимо ЕГАИС. Сейчас не будем вдаваться в детали, но у крупных производителей учет идет автоматически, у тех, что поменьше, - иная система, заявительная и т. д. Уловки используют разные - просто врут в предоставляемых сведениях, варят пиво по ночам, придумывают иные конструкции. Овчинка стоит выделки - сразу 22 рубля экономии с литра. А еще и прочие налоги, и сборы. Истории предприятий, пойманных на таких схемах, показывает - речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей недоплаченных налогов. Самый свежий пример в Краснодарском крае - пивоваренный завод в Анапе, который Росалкогольрегулирование «накрыло» на прошлой неделе.

Покупать равно воровать?

После того как производитель скрытно изготовил пиво, он находит способ доставить его конечному потребителю, то есть нам. За счет того, что товар у него дешевый, он может потратиться чуть больше на транспортировку, поэтому так часто можно встретить дешевое разливное пиво, произведенное в других регионах. По документам пиво может поставлять компания-пустышка или будет занижено количество бочек-кег, а могут и вовсе написать, что поставляется безалкогольный напиток, например, квас.

Торговец, приобретающий товар, иногда понимает, что берет «левак», но соглашается - уж больно цена выгодная. Иногда же просто не замечает странности с документами, особенно если в производителях числится более-менее известный завод.

Серый поток идет в основном через наливайки и мелкие магазинчики. У больших сетевиков слишком много требований к поставщикам, слишком строгая бухгалтерия, наконец, им совсем не нужны потенциальные проблемы с законом.

На выходе «на кранах» в точках разливного оказывается неучтенный продукт. Основной доход от криминальной схемы оставил себе производитель, остальное делят оптовик и розничный торговец. Ну и потребитель экономит немного, покупая часто неведомое ему по названию пиво со скидкой, «по акции».

Продукция пивных точек может выглядеть очень заманчиво, но не забывайте спрашивать документы на нее. Фото: Надежда Налетова.

Так что ж, может, и прав Шурик? Если пиво - всегда пиво, а цена ниже, то и нет проблем? Тут уже вопрос гражданский. Часто ли вы покупаете ворованное? Вряд ли. Как-то неуютно быть участником криминальной схемы. А потом всегда есть подозрение, что с не учтенным нигде товаром могло быть что угодно. Как говорил классик: «Одно преступление влечет за собой другое». Пиво - напиток нежный. Его могли неправильно хранить, с нарушениями перевозить, наконец, наплевать на сроки годности. К слову, и наплевать - тоже могли, что в наше карантинное время очень даже опасно. Да и на торговой точке, как доказал мой импровизированный рейд, чаще всего можно собрать целый букет нарушений.

Стоит вспомнить еще одну классическую фразу: «У кого воруем, у себя воруем». Акциз - это доход Краснодарского края. Но если идет торговля неучтенным напитком, налоги эти утекают мимо государственной казны. А значит, бюджет недополучает приличные суммы, которые могли бы пойти на здравоохранение и образование, ремонт дорог или закупку нового общественного транспорта. Тысячи Шуриков выпивают свою полторашку - и натурально по кирпичику растаскивают новую поликлинику или детский сад.

Что делать?

Подведем итог. В том, что пиво - всегда пиво, тут Шурик прав. Но качество нелегального пива вам никто не гарантирует. Где налили, как хранили, соблюдались ли санитарные нормы - это все под вопросом. В общем, в наше болезное время я бы не рисковал.

Стоит помнить одно: оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов является преступлением! Быть его соучастником или нет - вопрос персональный.

Можно тихонько купить очередной жбанчик и уйти. А можно попробовать себя в роли народного контролера. Собственно, одна из причин существования теневого рынка - это то, что государственные органы не в состоянии приставить к каждому торговцу и производителю контролера. Нет на это ресурсов, да и нельзя так «кошмарить» бизнес. Поэтому там рассчитывают на сознательность людей, которые, увидев нарушения, не закроют глаза, а помогут, сообщат на многочисленные горячие линии.

Власти вынесут решение

За три дня своей новой работы ваш покорный слуга проверил 11 пивных павильонов. Самое грустное, что нарушения я обнаружил в каждом из них. Но оптимизм вселяет, что не у всех были серьезные промахи в виде отсутствия документации на продукцию. Я не стану называть адреса этих торговых точек, поскольку хочу сохранить принцип презумпции невиновности и дать каждому собственнику магазина возможность доказать свою правоту. Поэтому все материалы моих проверок направлены в Роспотребнадзор и организации, контролирующие оборот алкоголя на Кубани - пусть профессионалы подведут итог и вынесут справедливое решение.