Несмотря на карантин, в Сочи продолжается модернизация предприятий ЖКХ

На природный и сжиженный газ перешли теперь уже бывшие угольные котельные в Дагомысе и в микрорайоне КСМ.

Это очень важный этап в развитии коммунальной инфраструктуры курорта. Достаточно сказать, что новые теплообменные установки и современные насосы сократят энергопотребление предприятия почти в 3 раза.

Оборудование в котельных установлено по программе энергосбережения.

Котельные Сочи переводятся на природный газ. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Раньше у нас работали паровые котлы, в настоящее время в эксплуатацию введены водогрейные установки. Благодаря новой технологии в отопительный период мы экономим 200 тысяч киловатт электроэнергии и 250 тысяч кубометров газа в месяц, - рассказал начальник Центрального и Хостинского теплового района МУП «Сочитеплоэнерго» Роман Ильин.

Модернизация теплоснабжения в Сочи на этом не завершится. Скоро еще восемь сочинских котельных будут переведены на природный газ, а ещё три - на сжиженный. Кроме того, в 2020 году в эксплуатацию введут долгожданную новую котельную в селе Волковка в Лазаревском районе.

Новые технологии позволят ЖКХ в разы экономить ресурсы. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Применение новых технологий поможет ограничить рост тарифов и повысит надежность теплоснабжения в городе. Как ранее сообщала «КП»-Кубань» несмотря на режим карантина, в Сочи продолжается комплексная подготовка систем ЖКХ к летнему и осенне-зимнему сезону.