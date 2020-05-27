2020-05-27T14:34:54+03:00
Общество

Новая дата акции Бессмертный полк в Краснодаре 2020: как принять участие и где пройдет

Новая дата акции Бессмертный полк в Краснодаре – 24 июня
Варвара ДЫМ
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Бессмертный полк пройдет в Краснодаре летомБессмертный полк пройдет в Краснодаре летомФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Новой датой проведения акции Бессмертный полк в Краснодаре в 2020 году в честь 75-летия заявлено 24 июня.

Если позволит эпидобстановка, это будет традиционная акция – краснодарцы выйдут с портретами победителей на главную улицу города – Красную, и пройдут колонной.

- Как именно пройдет колонна, пока сказать не можем – все будет зависеть от эпидобстановки. Но, скорее всего, люди выйдут в медицинских масках, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

Как принять участие в акции тоже станет известно позднее. Скорее всего, людям придется регистрироваться сначала, а потом собираться вместе в назначенное время.

Из-за коронавируса Бессмертный полк не прошел колонной 9 мая. И акцию перенесли на более благополучное время. И вот Владимир Путин на совещании с Минобороны объявил новую дату.

- 24 июня - это дата, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический пaрад победителей, когдa по Крaсной площaди прошли бойцы, сражaвшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дрaвшиеся под Сталинградом, освобождaвшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - отметил Владимир Путин.

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Новой датой проведения Парада Победы в Краснодаре в 2020 году в честь 75-летия заявлено 24 июня. Вчера, 26 мая, об этом на совещании с Минобороны объявил президент Владимир Путин (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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