Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 28 мая 2020: за нарушение карантина выписали еще 99 штрафов

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 28 мая. Карантин и ряд ограничений продолжают действовать на территории Краснодарского края до 6 июня. Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Без маски кондукторы могут отказать в поездке на общественном транспорте.

Пока остается под запретом посещение скверов и парков, организация пикников. Должны быть закрыты детские площадки. Людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Фото: krd.ru

По городу продолжают работу мобильные отряды самоконтроля, а на въездах проверяют автомобили на наличие красного пропуска. Только 27 мая в город не пустили 348 автомобилей, а штрафы за грубое нарушение карантина получили 99 жителей Краснодара. Еще 168 выдали уведомления о необходимости оставаться дома.

В обсерваторы поместили 65 пассажиров жителей других регионов страны. По данным на утро среды, 27 мая, в девяти обсерваторах Краснодара на изоляции находятся 1172 человека.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 16 человек и составило 1304.