Коронавирус в Адыгее, последние новости на 28 мая 2020: начался первый этап снятия ограничений

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 28 мая. Республика переходит к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

– Эпидобстановка позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений и возобновить работу по ряду направлений экономической деятельности, этот шаг согласован с Роспотребнадзором РФ. Прошу обеспечить реализацию всех мероприятий первого этапа. После их введения мы еще раз проанализируем ситуацию и будем принимать решения о корректировке мероприятий второго и третьего этапов, – сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Открываются многие предприятия, однако они могут закрыться, если не будут соблюдать предписания Роспотребнадзора.

muratkumpilov Адыгея снимает ряд ограничений

Разрешена работа парикмахерских и салонов красоты с отдельными уличными входами, многих предприятий торговли, возобновляются перевозки на межмуниципальных маршрутах. При этом сохраняется масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее - 783 человека. На лечении находятся 452 человек, выздоровели 322, девять скончались.

Количество заболевших коронавирусом в Адыгее

Больше всего заболевших в Красногвардейском районе – 212, в Майкопе коронавирус обнаружен у 201 жителя. В Тахтамукайском районе 127 случаев, в Адыгейске – 96, Теучежском районе – 67, Майкопском районе – 54. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (12), Гиагинском (10) и Шовгеновском (4) районах.