Циркачку Запашную обвинили в краже собаки-самоеда

Инцидент произошел в Сочи, где живет представительница одной из самых известных в России цирковых династий Екатерина Запашная. Она племянница в семье братьев-дрессировщиков и тоже выступает на арене курортного города.

На днях разгорелся скандал с ее участием. Молодую женщину обвинили в краже породистого пса-самоеда. Хозяева забрасывают интернет гневными разоблачениями и требуют Екатерину вернуть собаку.

В ответ Екатерина призывает поддержать ее и требует полицию подключиться, чтобы остановить поток оскорблений и угроз в свой адрес.

Можно было бы поверить в то, что артистка беспардонно "прихватила" породистого пса с местного рынка для своего собачьего шоу. Но она записывает на камеру каждый свой шаг и выкладывает в Instagram.

- Я приехала за фруктами на рынок в Сочи, когда увидела абсолютно грязного и худющего пса, - рассказывает Екатерина на своей странице в соцсети.

Басту (это имя дала ей Катя) отмыли и проверили у ветеринара. Псу врач прописал целый курс лечения. В тот же вечер муж, по словам Запашной, разместил объявление в местных пабликах в поисках хозяев самоеда. Но они нашлись не сразу. А когда объявились, начали скандалить и проклинать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/781730" frameborder="0"></iframe> Циркачка Запашная нашла собаку в Сочи, но ее обвиняют в воровстве.

- Меня обозвали самыми последними словами и назвали воровкой, - записывает очередное видео на своей страницы артистка.

Баста направился домой (по крайней мере, так сказали люди, приехавшие за ним). Но это был еще не конец истории. Екатерина Запашная вновь нашла самоеда, одиноко гуляющего на сочинском рынке, и решила, что на этот раз за его благополучие повоюет.

- Теперь меня атакуют эти люди. Стоят с детьми под окнами и кричат, чтобы мы вернули им собаку, - рассказывает Екатерина.

Она даже написала заявление в полицию, где просит настоящих или мнимых хозяев Басты привлечь к ответственности за дурное отношение к животному и за напраслину на себя.

Между тем, один из знаменитых родственников Екатерины - Эдгард Запашный уже заступился за свою племянницу.

katerina_ptica Прои де мся тезисно по вчерашним комментариям от владельцев 1 Самоеда мыть не надо ,шерсть у него самоочищается. Присыпкои присыпать и все. 2 Я САМА ИЗМАЗАЛА ЕГО Г..НОМ И СДЕЛАЛА ВИДЕО. 3 Самоеду надо гулять 8 часов, поэтому они его отпускали на вольные хлеба 4 Ветврач запрещал им принимать лекарства от блох 5 Я ворую собаку у них второи раз. Вырвав поводок у 5 летнего ребе нка. 6 Они называют меня позором цирка. 7 мужа моего называют полупокером с сережкои и крашеными волосами , находкои для гопоты 8 угрожали : пиз..ц тебе и всеи твоеи семье 9 Утверждают , что сдавали кровь. Вранье . У собаки панкреатит, анемия, глистная инвазия. 1 0 собаку 4 раза перепродавали. Эти люди документы не показывали. 1 1 на саи те потеряшек было наи дено объявление за 2019 год о пропаже Басты и они обвинили соседеи опять в краже 1 2 обещают увидеть меня на скамье подсудимых 1 3 звонят моему продюсеру, говорят что я его позорю 1 4 не приходили к нам разговаривать с глазу на глаз 1 5 от денег первыи и второи раз отказались 1 6 не могут определиться чья собака: кумы, дочери и матери 1 7 обещают связаться с телевидением 1 8 собирают подписи соседеи ( якобы) 1 9 утверждают , что собака не худая. Диагноз ветврача : истощена. В холке 53 вес колеблется 17-18 кг Прощупываются сильно выпирающие кости 2 0 ни однои фотографии у них на страничках с самоедом до первого возвращения его им. #бастасамоед

- У Кати нет ни единого повода воровать собаку, она работает в одном из самых популярных цирковых шоу и носит фамилию, которая позволяет ей приобрести любого понравившегося пса, - заявил он журналистам. - Она очень искренняя и, скорее всего, пожинает плоды этой искренности.