Циркачку Запашную обвинили в краже собаки-самоеда
Инцидент произошел в Сочи, где живет представительница одной из самых известных в России цирковых династий Екатерина Запашная. Она племянница в семье братьев-дрессировщиков и тоже выступает на арене курортного города.
На днях разгорелся скандал с ее участием. Молодую женщину обвинили в краже породистого пса-самоеда. Хозяева забрасывают интернет гневными разоблачениями и требуют Екатерину вернуть собаку.
В ответ Екатерина призывает поддержать ее и требует полицию подключиться, чтобы остановить поток оскорблений и угроз в свой адрес.
Можно было бы поверить в то, что артистка беспардонно "прихватила" породистого пса с местного рынка для своего собачьего шоу. Но она записывает на камеру каждый свой шаг и выкладывает в Instagram.
- Я приехала за фруктами на рынок в Сочи, когда увидела абсолютно грязного и худющего пса, - рассказывает Екатерина на своей странице в соцсети.
Басту (это имя дала ей Катя) отмыли и проверили у ветеринара. Псу врач прописал целый курс лечения. В тот же вечер муж, по словам Запашной, разместил объявление в местных пабликах в поисках хозяев самоеда. Но они нашлись не сразу. А когда объявились, начали скандалить и проклинать.
Циркачка Запашная нашла собаку в Сочи, но ее обвиняют в воровстве.
- Меня обозвали самыми последними словами и назвали воровкой, - записывает очередное видео на своей страницы артистка.
Баста направился домой (по крайней мере, так сказали люди, приехавшие за ним). Но это был еще не конец истории. Екатерина Запашная вновь нашла самоеда, одиноко гуляющего на сочинском рынке, и решила, что на этот раз за его благополучие повоюет.
- Теперь меня атакуют эти люди. Стоят с детьми под окнами и кричат, чтобы мы вернули им собаку, - рассказывает Екатерина.
Она даже написала заявление в полицию, где просит настоящих или мнимых хозяев Басты привлечь к ответственности за дурное отношение к животному и за напраслину на себя.
Между тем, один из знаменитых родственников Екатерины - Эдгард Запашный уже заступился за свою племянницу.
- У Кати нет ни единого повода воровать собаку, она работает в одном из самых популярных цирковых шоу и носит фамилию, которая позволяет ей приобрести любого понравившегося пса, - заявил он журналистам. - Она очень искренняя и, скорее всего, пожинает плоды этой искренности.
ИСТОЧНИК KP.RU