2020-05-28T11:36:00+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 29 мая 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 29 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 7 новых случаев COVID 19.В Сочи выявлено 7 новых случаев COVID 19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из 76 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 7 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 340 пациентов.

– Лечение в стационарах продолжают 1090 человек, 2393 пациента выписаны с выздоровлением, в том числе 136 человек за последние сутки. 33 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 29 человек умерли, – сообщили в министерстве здравоохранения региона, – сообщили в региональном Минздраве.

Несмотря на карантин,в Сочи продолжается модернизация сиситем ЖКХ. На природный и сжиженный газ перешли теперь уже бывшие угольные котельные в Дагомысе и в микрорайоне КСМ.

Это очень важный этап в развитии коммунальной инфраструктуры курорта. Достаточно сказать, что новые теплообменные установки и современные насосы сократят энергопотребление предприятия почти в 3 раза.

Оборудование в котельных установлено по программе энергосбережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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