2020-05-28T11:53:17+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 29 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 340 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 29 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала эпидемии выявлено 340 случаев COVID 19В Сочи с начала эпидемии выявлено 340 случаев COVID 19Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Сочи с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 340 человек.

- За последние сутки подтвердились 7 случаев опасной болезни, в том числе у 9-летнего ребенка, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 76 пациентов.

В обсерваторах находится 2689 человек: 1118 – в Краснодаре, 849 – в Сочи, 26 – в Темрюкском районе, 62 – в станице Кущевской, 52 – в Геленджике, 191 – в Туапсе, 34 – в Армавире, 319 – в Анапе, 23 – в Ейске, 15 – в Мостовском районе. За все время через обсерваторы прошло 6879 человек, выявлено 42 положительных результата на коронавирус.

Тем временем, в Сочи молодожены устроили шумную свадьбу на пляже. Таким образом, они нарушили режим карантина, который действует в Краснодарском крае до 6 июня.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все массовые мероприятия в регионе запрещены, в том числе и свадьбы. Кроме того, все набережные и пляжи курорта закрыты для посещения. Их патрулируют мобильные отряды самоконтроля.

Свадьба пела и плясала на пляже в районе 72 километра в Лазаревском районе. Очевидцы нарушения позвонили в полицию. На место прибыли сотрудники дежурной части поселка Дагомыс.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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