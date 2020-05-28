2020-05-28T12:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Выпускные в школах Краснодарского края 2020: вечеринка в Zoom и встреча рассвета онлайн

Минобра озвучит, когда состоятся выпускные в школах Краснодарского края и что для этого нужно
Евгения ОСТРАЯ
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Встречать рассвет школьникам придется в "зуме"Встречать рассвет школьникам придется в "зуме"Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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"Цифровая" четверть, первая в истории российских школ, закончилась. Но, видимо, откладывать "зумы" и "вотсапы" в долгий ящик еще рановато. Онлайн-форматы еще послужат в этом году, заявили в Минпросвещения страны. Российские школьники наверняка будут первыми, кто проводит школу и попрощается с одноклассниками через монитор компьютера.

Из-за пандемии коронавируса выпускные вечера и последние звонки в школах Краснодарского края в 2020 году тоже было рекомендовано провести дистанционно. Однако, когда именно состоятся балы и как они будут проходить, предстоит решить муниципалитетам самостоятельно.

- На оперштабе при губернаторе сегодня, 28 мая, озвучат это решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе регионального минобра.

Карантин на Кубани продлен до 6 июня, но большинство ограничений уже сняты внутри городов и станиц региона. Часть предприятий из сферы услуг возобновила свою работу. Правда, когда откроются заведения общепита, по-прежнему неизвестно.

Между тем, именно кафе и рестораны востребованы выпускниками. Обычно торжества готовятся заранее, а сборы на банкет и наряды ведутся в выпускных классах чуть ли не с начала года.

И, видимо, экономия семейного бюджета (а суммы, учитывая опыт прошлых лет, собирают с родителей немаленькие) станет главным утешением этого лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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