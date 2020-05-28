2020-05-28T13:46:49+03:00
Спорт

«Прощай, легенда»: чемпион мира по футболу покидает «Сочи» со скандалом, не сыграв ни одного матча

Агент Адиля Рами обещает клубу большие проблемы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Адиль Рами Фото: ФК СочиАдиль Рами Фото: ФК Сочи
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Переход 34-летнего чемпиона мира по футболу в составе сборной Франции Адиля Рами в «Сочи» стал одной из главных трансферных новостей февраля. Этот сезона он начинал в турецком «Фенербахче».

- Я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы, - рассыпался в комплиментах французский защитник.

Сочинские болельщики с нетерпением ждали дебюта звездного новичка, но этот момент так и не наступил. Сначала футболист лечил травму колена, затем у него произошел спазм на другой ноге. К полноценным тренировкам Рами так и не приступил, а затем вмешалась в планы коронавирусная пандемия.

Александр Кокорин и Адиль Рами Фото: ФК Сочи

Александр Кокорин и Адиль Рами Фото: ФК Сочи

Чемпионат России может возобновиться уже 21 июня, однако Адиль Рами за «Сочи» уже точно не сыграет. Его агент заявил, что игрок готов к новым предложениям о продолжении карьеры, а «Сочи» он покидает из-за того, что ни разу не получил зарплату.

– «Сочи» «решил не соблюдать ни одного взятого на себя обязательства. Мой подопечный не получил никакой зарплаты. Теперь футболист освобождается от любых обязательств, и у него есть желание продолжать профессиональную карьеру, – заявил Рубен Хавьер Косо Руиз и пригрозил обращением в ФИФА и Спортивный арбитражный суд, чтобы защитить права игрока.

Источники «СЭ» в клубе говорят, что контракт с Рами аннулировали 26 мая из-за того, что футболист скрыл серьезную травму колена, которая не позволит ему продолжить профессиональную карьеру.

– То, что ему не платили – ложь. Удерживались только бонусы – их банально не за что было начислять. Но базовая зарплата начислялась регулярно – при том, Рами оказался единственным игроком в «Сочи», кто отказался пойти на снижение оклада на 50 процентов в условиях пандемии, – отмечает источник издания в окружении футболиста.

В свою очередь агент Рами настаивает, что футболист в «Сочи» не получил ни одного евро, он здоров и ищет новый клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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