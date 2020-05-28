Из одежды – только шпильки: возле парка «Краснодар» девушка устроила голую фотосессию

Проезжавшие мимо парка «Краснодар» утром 28 мая водители тормозили и останавливались на обочине, чтобы посмотреть на эту фотосессию. На фоне необычных деревьев парка, которые высажены прямо рядом с дорогой, девушка позировала фотографу в чем мать родила. Из одежды на ней были лишь красные босоножки на высоченной шпильке. И те она потом сбросила и осталась босиком.

- Повернись боком, - командовал фотограф. Дама послушно разворачивалась, выставлял напоказ свои прелести и татуировку на ягодице.

Один из таксистов заснял эту фотосессию на видео и прислал в «Комсомолку». На кадрах видно, как девушка позирует фотографу, а когда съемка закончилась, отошла в сторону, сбросила неудобные босоножки и надела сандалии. Потом, не накидывая на себя одежду, прошагала к автобусной остановке, где ее ждал припаркованный белый кроссовер.

Девушка без комплексов села в авто и машина умчалась в неизвестном направлении.

Девушка голая устроила фотосессию у парка.

Дамой уже заинтересовались правоохранительные органы.

- Полиция проводит проверку, устанавливается личность девушки, - пояснил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. – За ее действия ей грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. Максимальное наказание за это – 15 суток ареста. А также ее можем привлечь за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который действует в крае. В таком случае штрафуем до 30 000 рублей.

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