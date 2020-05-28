2020-05-28T16:03:58+03:00
Общество

Из одежды – только шпильки: возле парка «Краснодар» девушка устроила голую фотосессию

Ее теперь разыскивает полиция [видео]
Варвара ДЫМ
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Проезжавшие мимо парка «Краснодар» утром 28 мая водители тормозили и останавливались на обочине, чтобы посмотреть на эту фотосессию. На фоне необычных деревьев парка, которые высажены прямо рядом с дорогой, девушка позировала фотографу в чем мать родила. Из одежды на ней были лишь красные босоножки на высоченной шпильке. И те она потом сбросила и осталась босиком.

- Повернись боком, - командовал фотограф. Дама послушно разворачивалась, выставлял напоказ свои прелести и татуировку на ягодице.

Один из таксистов заснял эту фотосессию на видео и прислал в «Комсомолку». На кадрах видно, как девушка позирует фотографу, а когда съемка закончилась, отошла в сторону, сбросила неудобные босоножки и надела сандалии. Потом, не накидывая на себя одежду, прошагала к автобусной остановке, где ее ждал припаркованный белый кроссовер.

Девушка без комплексов села в авто и машина умчалась в неизвестном направлении.

Девушка голая устроила фотосессию у парка.

Дамой уже заинтересовались правоохранительные органы.

- Полиция проводит проверку, устанавливается личность девушки, - пояснил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. – За ее действия ей грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. Максимальное наказание за это – 15 суток ареста. А также ее можем привлечь за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который действует в крае. В таком случае штрафуем до 30 000 рублей.

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В кадре - девушка с парнем, которые идут по набережной курорта. На нем - толстая золотая цепь на шее и синие плавки, в руках - пляжные сумки. Ничего особенного, так многие туристы ходят. А вот девушка уж очень привлекает внимание! На ней - почти ничего. Аппетитные формы чаровницы даже не скрывают те ниточки, которые и купальником сложно назвать. Весь этот пляжный наряд дополняют босоножки на высоком каблуке в тон тесемкам на теле (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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