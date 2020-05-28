Роспотребнадзор сообщил, что вода на пляжах Сочи безопасна для купания

В Сочи морская вода соответствует всем санитарным нормам. Ее качество тщательно проверяется на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусные показатели. Представители Роспотребнадзора заявили журналистам, что на городских и санаторно-курортных пляжах этим летом можно будет купаться спокойно.

- Показатели этих проб соответствовали санитарным нормам, вода в море чистая. Мы отбираем пробы круглогодично. Летом в преддверии пляжного сезона и в сами летние месяцы количество проб увеличивается. Отбор проводится не только в мониторинговых точках, но и в каждой зоне купания, на каждом пляже. Вода в прошлом и этом году чистая, была в пределах допустимых показателей, - сообщила помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии" в Краснодарском крае города Сочи Ольга Гурова.

По ее словам, всего в течение года на курорте отбирается более 4,5 тысяч проб.

В Сочи морская вода соответствует всем санитарным нормам.Фото: Юлия БАРАНОВА

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что в 2020 году рекордное количество пляжей получили высокую международную оценку – 21 сочинский пляж был удостоен награды «Голубой флаг». Это пляжи: «Приморский» «Приморский-1», «Приморский-2», «Бархатные сезоны», «Чайка-1», «Чайка Детский» «Имеретинка-1», «Ривьера», «Юг», «Взморье», «Заполярье», «Камелия», «Багратион», «Огонёк 1», «Огонёк 2», «Рэдиссон», «Рэдиссон Конгресс», «Бридж Резорт», пляж отеля «Лазурная», оздоровительного комплекса «Дагомыс» и пляж имени Мориса Тореза.

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