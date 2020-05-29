500 рабочих мест: «Ингосстрах» набирает команду для нового операционного центра в Краснодаре

Экономические аналитики фиксируют первые потери из-за пандемии коронавируса. Работодатели снизили найм сотрудников в Краснодаре до рекордных 12 процентов. Часть прибыльного бизнеса по-прежнему сидит на карантине, отправляя штат на вольные хлеба.

В этих условиях компания «Ингосстрах» открывает новый операционный центр в столице Кубани, предлагая активным и целеустремленным горожанам вступать в свои ряды.

- При этом иметь опыт в страховом бизнесе необязательно — можно пройти обучение и получить возможности для профессионального развития и карьеры, - говорят в компании с 73-летним опытом работы на страховом рынке страны.

Претендентам необязательно иметь опыт работы в страховой компании, всему научат в "Ингосстрахе"Фото: Виталий ТИМКИВ

Основными функциями современного операционного центра, который сейчас открыл вакансии на 500 рабочих мест, будет сопровождение страхового бизнеса. Здесь заработают колл-центр, отделы юридической поддержки бизнеса и обработки страховых договоров и документов.

Требования к персоналу компании «Ингосстрах» в Краснодаре - люди с высшим юридическим, экономическим, медицинским образованием и опытом работы. Также в компании готовы рассмотреть на имеющиеся вакансии молодых специалистов без опыта работы, выпускников и студентов учебных заведений. Главное, что требуется от соискателей, - готовность активно учиться у коллег-профессионалов и ответственно подходить к рабочим задачам и процессам.

В свою очередь компания гарантирует стабильную работу и финансовую надежность.

- Сегодня на рынке труда сложилась непростая ситуация. Многие компании вынуждены сокращать бизнес и персонал. Компания «Ингосстрах» готова поддержать краснодарцев и предложить интересную стабильную работу, а также условия для обучения и профессионального развития, в том числе в новой для многих соискателей сфере страхования. Мы умеем работать с начинающими специалистами, окажем помощь и поддержку в обучении и адаптации новых сотрудников. Компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с целеустремленными и ответственными людьми, - отмечает Виктория Невская, директор по персоналу СПАО «Ингосстрах».

Соискателей просят присылать резюме по адресу электронной почты: polina.paschenko@ingos.ru. В компании «Ингосстрах» будут рады принять в свою большую и дружную команду новые перспективные кадры.

СПРАВКА «КП»

«Ингосстрах» - компания федерального уровня, которая работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. «Ингосстрах» - известное в страховом мире имя, компания занимает лидирующие позиции среди российских страховщиков. Надежность и высокая финансовая устойчивость компании подтверждена не только российскими, но и международными рейтинговыми агентствами.