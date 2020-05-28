График отключения горячей воды в Краснодаре с 1 июня 2020 года: полный список адресов

В Краснодаре с 1 июня стартует сезон отключения горячей воды. Люди соблюдали ограничительные меры, потому водоснабжение в мае не прекращали. Из-за карантина график сдвинулся - профилактические работы начнутся летом.

- Отключать горячую воду будут все лето в разных многоэтажках города, - пояснили в управляющей компании ГУК-Краснодар. – Это связано с тем, что котельные останавливают на ремонт и профилактику.

Горожанам придется потерпеть и временно пользоваться водогрейками и тазиками. «КП» публикует полный список адресов тех, чьими друзьями на карантине станут ковшики и чайники.

С 1 по 15 июня:

- ул. Стасова, 102, 132,

- 2-й проезд им. Стасова, 61, 63,

- ул. Свободная, 74, 76,

- Ул. Карасунская набережная, 79, 81, 83,

- ул. Садовая, 12, 14,

- ул.1-го Мая, 228, 234, 262, 298А,

- ул. Армавирская, 60,

- ул. Восточно-Кругликовская, 50, 55,

- ул.им. 40-летия Победы, 52, 54,

- ул. Героя Аверкиева, 1,

- ул. Коллективная, 43, 45,

- ул. Плодородный пос., 13, 7,

- ул. Ростовская, 30,

- ул. Черкасская, 45, 47

- ул. Тепличная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62,

- ул. Пригородный пос., 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60,

- ул. Гаражная, 77, 77/1,

- ул. Дунайская, 54, 54/1,

- ул. Енисейская, 54,

- ул.им. Бородина, 18, 20, 22,

- ул. Колхозная, 26,

- ул. Коммунаров, 298,

- ул. Красная, 194, 196,

- ул. Новороссийская, 186,

- ул. Таганрогская, 1, 1/1, 3, 4, 5, 16, 22/1,

- ул. Уральская, 17.

Со 2 по 16 июня:

- ул. Азовская, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20,

- ул. Анапская, 22, 24,

- ул. проезд Славянский, 10,

- ул. Славянская, 67,

- ул. Красных Партизан, 71, 73, 75, 155, 157, 159, 161/1, 161/2,

- ул. Темрюкская, 68/1, 69, 71, 73,

- ул. Харьковская, 127,

- ул. Красная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (жилой массив Учхоз Кубань),

- ул. Советская, 7, 11, 15 (жилой массив Учхоз Кубань),

- ул. Академика Лукьяненко, 95, корп. 1, 2, 3, 4,

- ул.им. Вавилова, 16,

- ул. Калинина, дом 1, корп. 15, 8, дом 13, корп. 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

С 15 по 24 июня:

- ул. Белозерный пос., 1, 1/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 24, 24/1, 25.

С 15 по 26 июня:

- ул.им. Циолковского, 18,

ул. Лазурная, 66, 68.

С 15 по 29 июня:

- ул.им. Леваневского, 191,

- ул. Промышленная, 21/5, 21/7, 21/8, 25/3, 25/4, 25/5, 38,

- ул. им. Комарова, 17, 19,

- ул. 1-го Мая, 71/1, 75/1 (жилой массив Пашковский),

- ул. Бершанской, 402, 413, 415, 419, 421,

- ул. им. Фадеева, 423,

- ул. Гагарина, 57, 73/А, 73/Б, 89, 132, 135, 137, 139, 170, 250/А,

- ул.им. Котовского, 98,

- ул. Тургенева, 112, 122, 126, 135, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 145, 148/1, 151, 153, 155, 157, 159, 170, 172, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 205, 207, 213,

- ул. Парковая, 11, 7/1, 9,

- ул. Фестивальная, 16, 33, 35, 37, 38,

- ул.им. Дзержинского, 99, 103, 115,

- ул. Седина, 206,

- ул.им. Янковского, 137, 149, 151,

- ул. Красноармейская, 140,

- ул. Дербентская, 18, 18/1,

- ул. Жлобы, 1/1,

- ул.Ипподромная, 49, 53,

- ул. Красных Зорь, 23,

- ул. Московская, 2, корп. 1

- ул. Атарбекова, 39, 45, 47, 49,

- ул.им. Брюсова, 100,

- ул.им. Воровского, 195, 197, 223/1, 225, 227,

- ул.им. Герцена, 192, 194,

- ул.им. Яна Полуяна, 58, 60,

- ул. Красных Партизан, 1А, 443.

С 17 июня по 1 июля:

- ул. Новокузнечная, 127,

- ул. Промышленная, 94.

С 20 июня по 4 июля:

- ул. Воронежская, 31, 39, 50, 58,

С 22 июня по 6 июля:

- ул. Октябрьская (пос. Лазурный), 3, 4, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 12, 14, 15, 15/1, 17, 17/1,19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31.