2020-05-28T22:41:06+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 29 мая 2020: детские сады пока не откроют

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 29 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 29 мая. Карантин и продолжает действовать на территории всего Краснодарского края до 6 июня. Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Пока остается под запретом посещение скверов и парков. Должны быть закрыты детские площадки. Людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что из-за коронавируса бюджет города уже недополучил 1,3 млрд рублей поступлений. Часть проектов будет перенесена, в том числе и строительство единой набережной отложили до 2021 года.

- В целом по итогам года бюджет недополучит где-то 2,4 млрд руб. Это по оптимистичному прогнозу. Понятно, почему: почти все сферы деятельности бизнеса в той или иной степени пострадали, - сказал мэр.

Глава города отметил, что второй этап снятия ограничений может начаться уже с 7 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Губернатор Кубани тем временем поручил проработать возможность организации дежурных групп в детских садах края.

По городу продолжают работу мобильные отряды самоконтроля, а на въездах проверяют автомобили на наличие красного пропуска.

В обсерваторы поместили 40 пассажиров жителей других регионов страны. По данным на утро 28 мая в девяти обсерваторах Краснодара на изоляции находятся 1055 человек

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 25 человек и составило 1329.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Новости 24
Бывший авторынок в Краснодаре станет фестивальной площадкой
Евгений Первышов: После переписи населения в Краснодаре могут появиться два новых внутригородских округа
Краснодар закупит обычные троллейбусы в 2020-м году
Вениамин Кондратьев: Необходимо проработать возможность открытия дежурных групп в детских садах
На Кубани запустили новый участок Троицкого группового водопровода
В Сочи девушка заложила собственную квартиру, чтобы помочь любимому отдать долги
Стало известно имя женщины, похитившей рукописи Пушкина из дома бизнесмена в Сочи
Начальник управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края покинул свой пост
В Краснодарском крае могут упростить процедуру страхования урожая садов
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: где органичат подачу кипятка с 2 по 22 июня
ВТБ на Кубани выдал первые кредиты наличными по телефону
Евгений Первышов: кинотеатр «Аврора» реконструируют в срок
Завод «КЛААС»: 17 лет в цифрах