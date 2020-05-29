Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 29 мая 2020: детские сады пока не откроют

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 29 мая. Карантин и продолжает действовать на территории всего Краснодарского края до 6 июня. Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Пока остается под запретом посещение скверов и парков. Должны быть закрыты детские площадки. Людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что из-за коронавируса бюджет города уже недополучил 1,3 млрд рублей поступлений. Часть проектов будет перенесена, в том числе и строительство единой набережной отложили до 2021 года.

- В целом по итогам года бюджет недополучит где-то 2,4 млрд руб. Это по оптимистичному прогнозу. Понятно, почему: почти все сферы деятельности бизнеса в той или иной степени пострадали, - сказал мэр.

Глава города отметил, что второй этап снятия ограничений может начаться уже с 7 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Губернатор Кубани тем временем поручил проработать возможность организации дежурных групп в детских садах края.

По городу продолжают работу мобильные отряды самоконтроля, а на въездах проверяют автомобили на наличие красного пропуска.

В обсерваторы поместили 40 пассажиров жителей других регионов страны. По данным на утро 28 мая в девяти обсерваторах Краснодара на изоляции находятся 1055 человек

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 25 человек и составило 1329.