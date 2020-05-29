2020-05-28T22:58:38+03:00
Общество

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 29 мая 2020: рынки работают полный день, открылись парикмахерские

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 29 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: adygheya.ruФото: adygheya.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 29 мая. Республика начала первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Выпущены стандарты для работы предприятий из разных отраслей по предупреждению распространения коронавируса, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Все рынки теперь работают полный день, открылись салоны красоты и парикмахерские, в Майкопе возобновили движение троллейбусы.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее - 794 человека. На лечении находятся 453 человек, выздоровели 332, девять скончались.

Больше всего заболевших в Красногвардейском районе – 212, в Майкопе коронавирус обнаружен у 208 жителей. В Тахтамукайском районе 129 случаев, в Адыгейске – 96, Теучежском районе – 68, Майкопском районе – 54. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (12), Гиагинском (10) и Шовгеновском (5) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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