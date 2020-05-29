В библиотеку самого удаленного села в Сочи вертолетом доставили новые книги

Горное село Аибга — самый удаленный от Большого Сочи населенный пункт. От центра города его отделяют 75 километров, изрядная часть которых- извилистая и периодически смываемая ливнями грунтовая дорога. Добраться в село можно двумя путями - на внедорожнике, причем далеко не любом,- явное преимущество здесь имеют отечественные УАЗы, - и на вертолете.

Добираться в село пришлось на вертолете. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Последним способом и воспользовались сотрудники мэрии Сочи для того, чтобы пополнить фонд единственной местной библиотеки, которая служит также настоящим культурным центром для 140 местных жителей, а также военных из соседней погранчасти и монахов из расположенного рядом Сочинского подворья Валаамского монастыря.

Библиотека в селе Аибга. Фото пресс-службы мэрии Сочи.

Книгохранилище в селе Аибга было основано местными жителями еще в 1905 году, как изба-читальня. Статус библиотеки она получила в 1923 году. Сейчас на 60 квадратных метрах в этом старом здании трудится единственный сотрудник – заведующая Любовь Никифорова.

Книжный фонд самой удалённой библиотеки Сочи насчитывает около 9 тысяч экземпляров – это русская и зарубежная классика, беллетристика, научная и краеведческая литература.

Сейчас библиотека закрыта на время карантина, поэтому раз в неделю заведующая разносит книги местным жителям по домам.

- Можно сказать, что Аибга у нас «читающая». Кроме того, посетители библиотеки помогают развивать культуру в нашем селе. Например, по инициативе местных жителей в Аибге был установлен памятник героям Великой Отечественной войны. Для меня очень важно, что селянам передают в дар новые книги, - говорит заведующая библиотекой.

Директор сельской библиотеки Л.Никифорова. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Местная библиотека - единственное учреждение культуры в Аибге. Из-за удалённости села пополнять книжный фонд очень непросто. Поэтому было принято решение передать заведующей еще и ноутбук с беспроводным интернетом.

- Вице-мэр курорта Полина Деняк предоставила сельским жителям более ста экземпляров книг из личной коллекции. Сегодня для нас очень важно сохранить этот очаг культуры не только в рамках села, но и в рамках всего города, - подчеркнула начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Мемориал павшим в ВОВ в селе Аибга. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Сейчас здание библиотеки отчаянно нуждается в капитальном ремонте. Последний раз фасад, помещения читального зала и книгохранилища обновляли в 2001 году.

В горную библиотеку доставили более 100 новых книг. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Власти города уже занялись решением проблемы. Администрация Сочи провела инвентаризацию здания и изготовила технический паспорт. Сейчас прорабатывается проектно-сметная документация для предстоящего ремонта.