2020-05-29T14:43:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Где проверить кошку на коронавирус и сколько стоит тест в Краснодаре: COVID-19 начали определять у домашних животных

Россельхознадзор рассказал, где проверить кошку на коронавирус в Краснодаре
Евгения ОСТРАЯ
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Тестировать питомцев стоит, если у них был контакт с заболевшими коронавирусомТестировать питомцев стоит, если у них был контакт с заболевшими коронавирусом
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Среди братьев наших меньших появился первый заболевший COVID-19. Случай с котом из Москвы, которого протестировали на коронавирус, обеспокоил общественность. Ведь все прекрасно помнят, кто стал источником заразы - животное! А значит, домашние питомцы тоже могут стать переносчиками инфекции, которая остановила полмира и продолжает расползаться по стране?!

На самом деле доказательств того, что кошки, собаки, свиньи или (допустим!) кролики могут заразить своего хозяина "модным" вирусом, нет. Но в Краснодарском крае и Адыгее уже начали тестировать животных на коронавирус.

- Нам пришли тест-системы, разработанные ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и теперь питомцы будут проходить проверку на коронавирус наряду с людьми, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного отделения Россельхознадзора.

КОГДА СТОИТ ПРОВЕРИТЬСЯ

Однозначно необходимо проверять всех домочадцев, если вам самому поставили диагноз "коронавирус".

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) на сегодняшний день не рекомендует проведение широкомасштабных исследований, говорят краснодарские ветеринары. Но начать выборочную диагностику для оценки и снижения рисков эмерджентной болезни в области взаимодействия человек-животное-окружающая среда, необходимо.

КАК СДЕЛАТЬ ТЕСТ

Если вы решили протестировать питомца на коронавирус, то сначала обратитесь в ветеринарную лабораторию по телефону 8(861)221-61-62. Возить питомцев в лабораторию не придется.

- Механизм доставки материала для теста сейчас прорабатывается, - говорят в краснодарской ветлаборатории.

Анализ будет платным.

К слову, ветеринары говорят, что коронавирусом кошки, к примеру, болеют давно. Как правило, эта зараза у них протекает бессимптомно. Но бывает, когда наблюдается и ряд расстройств.

Итак, симптомы обычного коронавируса у кошек:

1. Вялость, плохой аппетит.

2. Расстройство ЖКТ.

3. Кровь в стуле (при наличии сопутствующих инфекций).

Иными словами - если у вашей кошки обнаружен коронавирус, она может с ним прожить всю жизнь и умереть совсем не от него, не давая никакой симптоматики, и вы даже можете не подозревать, что она им заражена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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