2020-05-29T14:31:00+03:00
Общество

ССК открывает продажи квартир в жилом комплексе «Ракурс»

Это уже второй объект компании, строящийся по программе проектного финансирования
Иван Егоров
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Фото: ССК.Фото: ССК.
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В последнюю майскую неделю компания ССК открыла продажи 1 этапа строительства ЖК «Ракурс». Приобрести квартиру будущие жильцы смогут с использованием эскроу-счетов, гарантирующих безопасность сделки.

Новый комплекс расположен в микрорайоне торгового центра «Красная Площадь» - на 1-м Лиговском проезде.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

«Ракурс» состоит из восьми шестнадцатиэтажных литеров. Всего для будущих новоселов планируется построить 2925 квартир.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

При возведении комплекса ССК учла основные потребности горожан. Так, помимо обеспечения покупателей современными и функциональными квартирами, пристальное внимание застройщик уделяет и развитию инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В «Ракурсе» предусмотрено большое количество коммерческих помещений. Комплекс имеет большую наземную парковку, пешеходные и зоны отдыха. Внутренняя территория комплекса также правильно и лаконично устроена. Будут установлены современные детские площадки, изготовленные из качественных экологичных материалов. Вся территория детских площадок будет разделена на тематические зоны по видам спорта. Рядом расположены магазины и торговые центры, парки и музеи, выставочный центр и спортивный комплекс. Для маленьких новоселов в микрорайоне много школ и детских садов.

Еще одним преимуществом «Ракурса» является транспортная доступность. В двух минутах езды от комплекса расположен Ближний Западный Обход, что позволит жителям «Ракурса» избежать пробок на выезде из города или по дороге в центр.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

Строительство жилого комплекса «Ракурс» началось в 2020 году. Весь процесс возведения будет проходить поэтапно. Так, первый этап включает сдачу 1-4 литеров во 2-м квартале 2022 года. Сдача второго этапа (литеры 5-8) запланирована на 4-й квартал 2022 года.

Стоит отметить, «Ракурс» - это уже второй объект компании, возведение которого ведется по программе проектного финансирования. Договор о финансировании строительства жилого комплекса подписали ССК и Сбербанк в марте текущего года.

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