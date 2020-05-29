«Помню, сын сказал, что устал меня ждать»: На Кубани 36-летняя врач заразилась коронавирусом, спасая людей

Из-за коронавируса больницы Краснодарского края работают в авральном режиме. Смены у врачей стали практически круглосуточными. Весь день на ногах и только перед сном общение с родными и то - лишь по телефону. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, доктора продолжают работать. Своих пациентов они не бросают даже, когда у самих плохое самочувствие. 36-летняя терапевт Кавказской ЦРБ Ольга Меркушина – одна из тех врачей, кто заразился на рабочем месте, спасая людей.

- 6 мая я, как обычно, начала обход по палатам. А в обед я с коллегами узнала, что у одной из пациенток (она поступила за два дня до этого – Авт.) подтвердился положительный тест на коронавирус. Сразу после этого отделение закрыли, весь медперсонал попал на карантин. Но работу мы не оставили, санитарки по-прежнему вставали рано утром и дезинфицировали коридоры и палаты, продолжали работать и врачи – пациентов не оставляли. Более того, в своем Instagram я оставила номер своего телефона для всех желающих проконсультироваться, если их вдруг что-то беспокоит, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ольга Меркушина. – Еще до тестов на коронавирус, мы самостоятельно себя проверили и сдали кровь. У меня было пониженное количество лейкоцитов, в то время как у моих коллег, наоборот – повышенное. Это означало, что идет воспалительный процесс.

14-го числа врачам сообщили, что у них положительные результаты. Заболели коронавирусом Ольга, медсестра, старшая медсестра и две санитарки. После этого всех работников и нескольких пациентов, у кого тесты показали «плюс», отправили в больницу Тихорецка. Там всем сделали компьютерную томографию. Исследование показало, что у всех заболевших - пневмония. Всех медиков и их коллег по больнице отравили в краснодарскую «инфекционку», правда, уже в качестве пациентов.

Ольга вместе с коллегами за день до госпитализации. Сейчас все они уже выздоровели.

- Самый очевидный и неприятный симптом – это слабость. Мы все просто не могли встать с постели, ощущение, будто ломит тело. Кто-то жаловался на ужасную боль, словно мышцы от костей отделяются, - продолжает Ольга. – Хочу заметить, что температура в данном случае вообще не показатель. У одних моих пациентов она порой поднималась до 39 градусов, у других держалась на отметке в 37-37,1. А у меня так вообще была 35 – это тоже вирусное проявление болезни. А еще многие жалуются на боль в груди. У меня такого не было, потому что поражение легких было всего 20%. Те же, у кого пневмония протекала в тяжелой форме, показывали, что неприятные ощущения именно посередине. То есть не спутаешь с болью в сердце. У кого совсем запущенная форма, говорили, что боль чувствуют между лопатками. Ощущение, как обострение остеохондроза, словно продуло тебя.

Кроме того, у всех заболевших пропадало обоняние – у кого-то сразу после заболевания, у кого-то лишь через время.

- Кашля не было, разве что легкое першение в горле, - говорит Ольга Меркушина. – Очень много болеет детей, но зачастую у них протекает все в легкой форме. Чаще они просто являются переносчиками. Кстати, заразу можно подцепить и от кошки, сейчас в больницах строго следят, чтобы рядом не было этих животных.

Кстати, всем зараженным медикам, по словам Ольги, назначалось одинаковое лечение. Это препарат с фиксированной дозой для лечения и профилактики ВИЧ или противомалярийное средство. Плюс антибиотик. Если у человека осложненная пневмония, то ему назначают еще один более сильный антибиотик.

- Поскольку на данный момент нет еще препарата от коронавируса, лечение у всех пациентов, в том числе и у нас, носит экспериментальный характер, - уточняет Ольга Меркушина.

Врачи в краснодарской больнице пишут слова поддержки друг другу на защитных костюмах.

В стенах медучреждений врач, которая долгое время была на передовой, а позже начала борьбу с коронавирусом, как и ее пациенты, провела 21 день. Все это время своих родных она не видела – лишь слышала их голос по телефону.

- Помню, как за 5 дней до выписки 10-летний сын сказал мне: «Мам, я устал тебя ждать». Все, что хотелось в больнице, это обнять свою семью. Очень скучаешь по ним, конечно, - с улыбкой на лице говорит Ольга, которую уже выписали домой после нескольких отрицательных тестов на Covid. – И это мы, считайте, меньше месяца в больнице пробыли. А вот врачи в Краснодаре 2 месяца живут на работе, еще как минимум июнь им предстоит быть там. Своих родных они пока лишь мечтают увидеть.

НА ЗАМЕТКУ

Что советует врач для профилактики и после болезни

– Несмотря на то, что мы живем на юге, можно пропить витамин D, который запускает иммунную систему. Его вообще начинают пить с сентября, чтобы не болеть. Но, учитывая, нынешнюю обстановку, можно начинать уже сейчас. Не лишним будет для организма и цинк. Полезен также витамин С. Для этого в аптеку можно не ходить, купите больше фруктов, - говорит медик.

По словам врача, промывание носа солевым раствором и полоскание горла хлоргексидином абсолютно не оправдано.

- Барьерные функции организма никто не отменял, не нужно разрушать слизистую. Важно, чтобы нос был увлажнен, хорошо дышал. Если болезнь вы переносите дома, то можно купить увлажнитель воздуха. Желательно с функцией воздухоочистителя, - рассказывает врач-терапевт. – Но все же не занимайтесь самолечением и сразу же обращайтесь к врачам. А сейчас пойдет жара, многие начнут пользоваться кондиционером. За фильтрами надо будет постоянно следить и очищать их.