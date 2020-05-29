Туристам устроят концерт на балконе: что ждет отдыхающих с 1 июня в Краснодарском крае

Санатории Краснодарского края заканчивают последние приготовления к встрече долгожданных гостей. 1 июня в кубанских здравницах открывается курортный сезон. В этом году он будет необычным: отпуск в условиях пандемии коронавируса требует соблюдения определенных правил. Но в санаториях и пансионатах обещают сделать все возможное, чтобы гости не испытывали неудобств. Туристы едут на юг не в обсерватор, а на отдых.

- Речь идет не только о прибрежных городах. Заработают санатории и в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре, - уточнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Всего – порядка двухсот здравниц.

1 июня в регионе открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию, но только для туристов, прибывших по официальной путевке. При этом здравницы обязаны организовывать трансфер для гостей, контролировать их перемещение и информировать обо всех приезжающих местную администрацию. Ведь до 6 июня на Кубани действует карантин.

1 июня в регионе открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Тем не менее, в Анапу уже 1 июня приедут около 100 туристов.

- Заезды начнутся в полдень, - пояснила начальник пресс-службы администрации Анапы Ольга Родина. – Однако пока откроются только 4 санатория. Все остальные распахнут свои двери по мере исполнения всех требований Роспотребнадзора.

В Геленджике 1 июня отдыхающих ждут 17 здравниц, ещё 32 базы размещения откроются позднее. В июне курорт планирует принять более 3 тыс. гостей.

В Сочи тоже не все 65 здравниц распахнут двери, а лишь некоторая часть.

И с каким настроением встречают «первых ласточек» отельеры?

- Что мы ждем от сезона? На сегодняшний момент ожидания колеблются от «так и не начнётся», до «будет провальным», - говорит председатель Правления Ассоциации отельеров АМОС Валентина Богданова. - Июнь, однозначно, по проценту загрузки вряд ли выдаст достойные показатели. Тому причиной и транспортные проблемы, ведь не из всех городов летают самолёты или ходят поезда. Также, настороженность многих граждан нашей страны не позволит им приехать на отдых в первые даты открытия. Плюс – масса вопросов для самих гостей, связанных с получением справок об отсутствии коронавируса, и требования властей о тотальной закрытости объектов размещений – всё это не сильно способствует тому, чтобы гости всё-таки приехали.

Но при всём при этом, в ближайшие месяцы интерес к курортам Краснодарского края достаточно высокий.

- А если смотреть глубже, на июль или август – картина по загрузке объектов более приятная, - продолжает Валентина Богданова.

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ – 30 %

На Красной Поляне заполняемость гостиниц, которым разрешено открыться, будет не больше 30%. Такие прогнозы строят и отельеры в Анапе и Геленджике.

- Даже руководители тех санаториев, которым позволено открыться, прекрасно понимают, что даже при достаточно высоком проценте загрузки в июле и в августе, а может быть, и в сентябре месяце, практически все объекты точно будут в убытке по году, - рассуждает Валентина Богданова. - Причин, как минимум две: первая – это простой в конце марта, апреле и мае, и вторая – крайне высокие расходы, в том числе и ради обеспечения мер санэпидембезопасности в течение всего курортного сезона 2020 года. «Дорожной карты» по открытия для отелей мы не имеем до сих пор.

ТУРОПЕРАТОРЫ СЧИТАЮТ ИЮНЬ «ТЕСТОВЫМ» МЕСЯЦЕМ

Член правления Российского Союза Туриндустрии, генеральный директор туроператорской компании в Сочи Бэлла Тарасова рассказала «Комсомольской правде», что массовые заезды ожидаются с середины лета:

- Туристов просят не покидать территорию санаториев на первоначальном этапе. Но для большинства гостей данная рекомендация является преимуществом, так как люди хотят находиться в гарантированной безопасности. В благоустроенных санаторных парках хватит места и погулять, и позагорать. Главное, что санатории, наконец, примут отдыхающих. Все медицинские процедуры будут проводиться в полном объеме.

Теперь мы с нетерпением ждём, когда откроются отели.

Массового заезда в начале лета мы, конечно же, не ожидаем. Судя по брони, это 10-20 процентов от обычных продаж. Мы надеемся, что с ослаблением ограничительных норм в регионах, поток туристов увеличится. Июнь я бы назвала «тестовым» месяцем. А в июле уже готовимся к массовым заездам.

Туристов просят не покидать территорию санаториев на первоначальном этапе. Фото пресс-службы мэрии Сочи

БОНУСЫ ПЕРВЫМ ГОСТЯМ

Санатории встречают «первых ласточек» после карантина с особым радушием, готовят подарки и сюрпризы. Так в одном сочинском санатории вечером для гостей в день заезда устроят концерт в парке. Туристы смогут смотреть выступление артистов с балконов.

Санатории встречают «первых ласточек» после карантина с особым радушием. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Мы 1 июня ждём 27 человек. Для первых туристов подготовили приятный бонус - дополнительные процедуры. В санаторном дендрапарке гостей ждёт фитосюрприз: цветущий розарий, новые китайский и английский садики, которые мы специально сделали этой весной, чтобы порадовать красотой гостей после самоизоляции, - рассказала «Комсомолке» генеральный директор санатория «Металлург» Елена Бойко.

А в санатории «Октябрьский» сюрпризом встретит гостей зоопарк. Здесь во время весеннего бэби-бума впервые родились крошки-дикобразы, мартышки, появилось потомство у пары ослов, вот-вот появятся на свет жеребята у зебры. А ещё туристы смогут увидеть новых питомцев - черноносых овец и патагонскую мару — редкого южноамериканского зайца.

- В первый день лета к нам заедут гости из разных регионов России, в том числе семьи с детьми. Все требования Роспотребнадзора мы выполнили. Заезды в июне планируются каждый день, - отметила в интервью «Комсомольской правде» директор санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.

По ее словам, теперь в санатории с нетерпением ждут разрешение на открытие аквапарка.